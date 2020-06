Play żegna SMS-y i wprowadza ich następcę. Poznajcie Czat RCS

Czym jest Czat RCS?

RCS to skrót od Rich Communication Services. Usługa nie powstała wczoraj i część z Was powinna już ją znać, bo pojawiła się w Wiadomościach na Androida już 3 lata temu. Co więcej, temat podchwycili wiodący wtedy producenci smartfonów, pewnie głównie dlatego, że to na dobrą sprawę takie „rozbudowane” SMS-y. No właśnie – RCS obsługuje długie komunikaty tekstowe, pozwala załączać multimedia, oferuje również informacje o dostarczeniu i odczytaniu wiadomości, powinniście też widzieć, że rozmówca jest w trakcie pisania wiadomości.

Jak pisze Play w swojej informacji prasowej, do korzystania z Czatu RCS nie jest wymagane instalowanie dodatkowych aplikacji, a do ich wysyłania i odbierania służy domyślna aplikacja obsługująca wiadomości. Użytkownik ma też swój identyfikator, którym jest numer telefonu. Usługa pozwala ponadto na tworzenie czatów grupowych a jeśli chodzi o wspomniane wyżej dodawanie multimediów, pliki mogą ważyć aż 100 MB. Jeśli wysłanie wiadomości w oparciu o Czat RCS nie będzie możliwe, użytkownik zostanie zapytany czy zamiast tego ma zostać wysłany SMS, a osoby, które nie korzystają z Czatu RCS będą otrzymywały takie wiadomości w postaci SMS lub MMS.

Na jakich smartfonach działa Czat RCS w Play?

Czat RCS skierowany jest do klientów Play korzystających z urządzeń wspierających tę technologię. Obecnie usługa dostępna jest dla wybranych modeli telefonów z systemem Android od wersji 10.0 – Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ oraz Samsung Galaxy S10e. Usługa działa także na telefonach kupionych poza Play, a w najbliższej przyszłości będzie także udostępniana na coraz większą liczbę urządzeń. Włączenie usługi Czat RCS odbywa się przy pierwszym uruchomieniu aplikacji obsługującej wiadomości, a sprawdzić status można z poziomu jej ustawień. Za usługę nie jest pobierana żadna opłata aktywacyjna czy miesięczna. Korzystanie z Czatu RCS odbywa się przez dane komórkowe (co pomniejsza posiadany pakiet) lub przez Wi-Fi. Przeciętna wiadomość zajmuje 2 kB, ale trzeba pamiętać o dodatkowym rozmiarze w przypadku dodania do niej multimediów.

– czytamy w informacji prasowej Play.

Podsumowując – no nie ma tego dużo:

Samsung S10

Samsung S10+

Samsung S10e

Więcej szczegółów związanych z Czatem RCS w Play znajdziecie pod tym linkiem.

ps. oczywiście na pożegnanie SMS-ów sobie trochę poczekamy, te przecież nie znikną jeszcze przez długie lata, u Play również.

źródło: informacja prasowa