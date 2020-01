Grudniowy ranking sporządzony został na podstawie 2,64 miliona testów. Prawie 2 mln wykonano za pomocą aplikacji webowej, a ponad 670 tys. przy pomocy aplikacji mobilnych SpeedTest. Co ciekawe, chyba po raz pierwszy w wynikach podano liczby ogólnoświatowe testów przy użyciu ich narzędzia i w minionym miesiącu dokonano ich aż 6 mln, nieco ponad połowę w aplikacjach mobilnych.

Na początek sprawdźmy wyniki rankingu dla dostawców internetu stacjonarnego.

Prędkość i jakość internetu stacjonarnego – grudzień 2019

W przypadku internetu stacjonarnego niewiele się zmieniło od sierpnia 2019 roku, kiedy to Toya wyprzedziła w rankingu największego operatora kablowego w Polsce, czyli UPC. Od tamtego czasu okupuje drugie miejsce, tuż za najszybszym operatorem INEA z internetem symetrycznym.

Operator/Grudzień 2019 Prędkość pobieranych danych Prędkość wysyłanych danych Ping Liczba testów INEA 133,68 Mbps 134,22 Mbps 11 ms 59251 Toya 117,17 Mbps 27,66 Mbps 14 ms 18999 UPC 113,43 Mbps 18,73 Mbps 21 ms 111999 Vectra 87,73 Mbps 16,56 Mbps 21 ms 101182

Co widać w ich wynikach, zarówno w przypadku prędkości danych pobieranych, jak i wysyłanych średnia prędkość u tego operatora wyniosła 133,134 Mbps. Nieco mniejsze osiągi ma Toya – przy pobieranych danych 117 Mbps, a UPC 113 Mbps, czyli gonią Toya i są już blisko. Tradycyjnie na ostatnim miejscu jest Vectra, której nie udało się jeszcze przekroczyć granicy 100 Mbps.

Prędkość i jakość internetu mobilnego – grudzień 2019 (z roamingiem krajowym)

Ranking operatorów internetu mobilnego zaczynamy od wyników pomiarów z roamingiem krajowym. które jeszcze przez dwa lata będą podawane, bo Play wyłączył już wprawdzie z końcem ubiegłego roku roaming na nadajnikach Plusa, ale zostali jeszcze dwaj operatorzy – w połowie 2022 roku wyłączy go na nadajnikach Orange, a do końca 2022 roku T-Mobile.

Operator/LTE z roamingiem krajowym – Grudzień 2019 Prędkość pobieranych danych Prędkość wysyłanych danych Ping Liczba testów Orange 23,19 Mbps 8,40 Mbps 35 ms 41116 Play 22,77 Mbps 7,20 Mbps 43 ms 50597 T-Mobile 21,80 Mbps 7,84 Mbps 42 ms 31108 Plus 19,74 Mbps 7,66 Mbps 43 ms 38859

W poprzednim roku zwykle na czele stawki byli tu dwaj operatorzy ze zbliżonymi wynikami – Orange i T-Mobile, jednak w ostatnim miesiącu roku Orange trochę odbił się z wynikami od pozostałych operatorów i wskoczył na fotel samodzielnego lidera. Z kolei T-Mobile spadł na 3 miejsce, a na drugie awansował Play. Plus natomiast okupuje 4 miejsce ze średnim wynikiem przy pobieranych danych w okolicach 20 Mbps.

Prędkość i jakość internetu mobilnego – grudzień 2019 (bez roamingu krajowego)

Operator/LTE bez roamingu krajowego – Grudzień 2019 Prędkość pobieranych danych Prędkość wysyłanych danych Ping Liczba testów Play 24,59 Mbps 7,72 Mbps 41 ms 46032 Orange 23,19 Mbps 8,40 Mbps 35 ms 41116 T-Mobile 21,80 Mbps 7,84 Mbps 42 ms 31108 Plus 19,74 Mbps 7,66 Mbps 43 ms 38859

Z kolei po wyłączeniu pomiarów z roamingiem krajowym w wynikach Play zamienia się miejscami z Orange, osiągając średnią prędkość pobieranych danych już prawie na poziomie 25 Mbps.

Warto jeszcze zwrócić tu uwagę, że coraz mniej jest testów robionych w roamingu krajowym, w zeszłym roku zwykle było to ponad 5 tysięcy w miesiącu, na sam koniec roku zeszło to już do 4,5 tysiąca, co oznacza, że Play nadal intensywnie rozbudowuje swoją sieć nadajników własnych.

