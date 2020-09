Zarząd Play przyjął ofertę kupna 100% udziałów w Play Communications SA, co oznacza, że po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, Play zmieni właściciela na Grupę iliad.

Jean-Marc Harion, Prezes Zarządu Play:

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione podobieństwa i korzyści, Zarząd Play pozytywnie podchodzi do oferty złożonej przez iliad. Widzimy przed nami wiele ekscytujących wyzwań na polskim rynku, takich jak: rozwój technologii 5G, wdrożenie oferty sieci szerokopasmowej, rozwój usług chmurowych oraz zaproponowanie nowego podejścia do telewizji. Cieszymy się, że będziemy mogli podjąć te wyzwania z naszym nowym przyszłym udziałowcem.

Grupa iliad to największy operator światłowodowy we Francji, posiadający 20 mln abonentów, świadczący też usługi komórkowe pod marką free na terenie całego kraju, coś jak u nas Orange. Polska to nie pierwszy kraj ekspansji Grupy iliad, usługi komórkowe świadczą również we Włoszech, gdzie mają 8% udział w rynku z 6 mln abonentów. Przejęcie Play w Polsce pozwoli im już na start na obsługę blisko 15 mln abonentów w naszym kraju, co daje prawie 30% udział w rynku telko w Polsce.