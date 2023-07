Płatności smartwatchem – to musisz wiedzieć, zanim podepniesz konto!

Płacenie bezgotówkowe jeszcze nigdy nie było tak wygodne. Dziś nie musisz zabierać ze sobą na zakupy portfela. Wystarczy telefon albo smartwatch z NFC (Near Field Communication). Dowiedz się, jak płacić z wykorzystaniem zegarka!

Polska, jako jeden z krajów z najlepszą dostępnością terminali do płatności zbliżeniowych, zapewnia wiele komfortu w kwestii płatności w sklepach. W przypadku większości transakcji może wystarczyć smartwatch, żeby zrobić zakupy. Przekonaj się, jak to działa i kupuj wygodniej!

Sprawdź, czy masz smartwatch do płatności zbliżeniowych

Żeby cieszyć się z wygody płacenia bez portfela, musisz spełnić 2 warunki: pierwszym jest bank lub inna instytucja finansowa, który w ramach swoich usług umożliwia Ci korzystanie z nowoczesnych rozwiązań, takich jak płatność smartwatchem. Drugi dotyczy samego zegarka, który musi mieć moduł NFC do płatności zbliżeniowych.

Pod względem technicznym płacenie zbliżeniowo inteligentnym zegarkiem nie jest skomplikowane. W technologii bliskiej łączności NFC warunkiem koniecznym do zrealizowania transakcji jest aktywność jednego z odbiorników, czyli terminala. Drugi przekaźnik może być bierny, dlatego istnieje możliwość płatności za pomocą np. opaski.

W przypadku smartwatcha działa to podobnie, dlatego nie ma wymogu, aby zegarek był w czasie płatności sparowany z telefonem. Smartfon bez obaw możesz zostawić w domu, a na zakupy wybrać się tylko z zegarkiem. Wystarczy podpięcie konta osobistego do urządzenia, aby swobodnie płacić w sklepach. Wszystko to możesz zrobić przy pomocy aplikacji mobilnej banku, takiego jak Bank BNP Paribas.

Ustaw limity i zadbaj o bezpieczeństwo

Technologia NFC używana jest do płatności zbliżeniowych z dwóch powodów. Po pierwsze chodzi o błyskawiczne parowanie dwóch przekaźników, czyli w tym przypadku zegarka i terminala. Po drugie smartwatche z NFC umożliwiają przesyłanie danych na niewielką odległość, która w praktyce oznacza zazwyczaj kilka centymetrów. W ten sposób możesz zadbać o prywatność oraz ograniczyć ryzyko, że ktoś wykorzysta moment płatności do kradzieży Twoich pieniędzy.

Chociaż płacenie z NFC jest uważane za bezpieczne, używając smartwatcha z płatnościami zbliżeniowymi, stosuj środki ostrożności. Podobnie jak w przypadku zwykłej karty debetowej, także dla zegarka możesz ustawić limity transakcji. Dzięki temu możesz przykładowo zdecydować, że na codzienne zakupy wydajesz zazwyczaj do 100 zł. Ustaw więc limit dziennych płatności smartwatchem na tę kwotę, dzięki czemu będziesz wygodnie płacić w osiedlowym sklepie. Z kolei do większych transakcji masz do dyspozycji telefon albo kartę.

Teraz wiesz już, jak płacić bezgotówkowo wygodnie i bezpiecznie. Ciesz się z nowoczesnych możliwości Twojego konta bankowego i smartwatcha z NFC!