Grę Plague.inc zna dziś prawie każdy. Już w momencie swojej premiery tytuł ten cieszył się dużą popularnością, jednak ostatnie wydarzenia sprawiły, że o tej wydanej w 2012 r. grze znów zrobiło się głośno. W samym tylko sklepie Google Play pozycja ta została pobrana do dziś ponad 50 milionów razy. Do tego należy oczywiście doliczyć użytkowników App Store. Jestem bardzo ciekaw, jaki wynik osiągnęłaby produkcja, gdyby nie nakaz usunięcia jej z chińskiej wersji sklepu. Tamtejsze władze uznały bowiem, że w świetle epidemii, która miała swój początek właśnie w Państwie Środka, proponowana przez Plague Inc. tematyka jest zbyt drażliwa dla mieszkańców. Cóż, może niedługo zmienią zdanie, bo..

Twórcy gry przekazali 250 000 dol. na rzecz walki z wirusem

Deweloper gry, firma Ndemic Creations, wypuścił 23 marca bardzo ważne oświadczenie. Zawarł w nim informacje o porozumieniu pomiędzy spółką a CEPI (Coalition of Epidemic Preparedness Innovations) i WHO, na mocy którego przekaże tym podmiotom łącznie 250 tys. dolarów darowizny, oczywiście celem walki z zagrożeniem, jakim jest choroba COVID-19.

Osiem lat temu nigdy nie wyobrażałem sobie, że prawdziwy świat będzie przypominał grę Plague Inc. lub że Plague Inc. pomoże tylu graczom przetrwać czas prawdziwej pandemii. Jesteśmy dumni, że możemy wesprzeć działania WHO i CEPI i ich pracę nad znalezieniem szczepionki na COVID-19

– James Vaughan, twórca Plague Inc.

Ludzie ze studia tworzącego grę jak mało kto są świadomi, jak duże szkody może wyrządzić wirus. Wierzą oni, że przekazane pieniądze pomogą w opracowaniu szczepionki. WHO bardzo doceniło ten gest i dotychczasową pracę studia, która, według organizacji, bardzo mocno przyczyniła się do wzrostu świadomości ludzi odnośnie mechanizmu działania pandemii. Deweloperzy, widząc to i mając „pod ręką” światowej klasy ekspertów ds. przeciwdziałania epidemiom, postanowili pójść o krok dalej i dodać do swojej produkcji nowy tryb.