PKO BP gasi światło. Klienci odcięci od funkcji Blik na pół roku

Z troski o bezpieczeństwo użytkowników i ze względu na zwiększoną aktywności cyberprzestępców bank PKO BP podjął ważną dla klientów decyzję. Od 17 stycznia do 6 maja 2025 roku klienci PKO BP nie będą mogli tworzyć nowych haseł umożliwiających realizację czeków Blik w serwisie internetowym iPKO. Oznacza to, że jeżeli do 17 stycznia utworzysz takie hasło, to nadal będziesz mógł zrealizować taki czek.

Reklama

PKO BP wyłącza jedną z funkcji. Początkowo tylko na pół roku

PKO BP wyjaśnia, że czasowe wyłączenie funkcji jest spowodowane próbami wyłudzania pieniędzy przez oszustów, którzy wykorzystują czeki Blik do swoich działań. Biuro prasowe banku podkreśliło jednak, że czeki utworzone przed 17 stycznia będą nadal działać bez zakłóceń. Pozostałe funkcje Blika, takie jak przelewy na telefon czy płatności w sklepach, pozostaną w pełni dostępne dla klientów. W przypadku braku możliwości skorzystania z czeków Blik bank zaleca użycie alternatywnych metod, np. przelewu Blik na telefon.

Czeki Blik to unikalna funkcja systemu płatności mobilnych oferowana przez Polski Standard Płatności. Umożliwiają one realizację transakcji w internecie, sklepach stacjonarnych czy wypłatę gotówki z bankomatów. Klient tworzący czek określa jego wartość oraz czas ważności, a do realizacji transakcji wystarczą numer czeku i hasło. Czeki mogą być wykorzystywane przez samego użytkownika lub przekazane innej osobie – nawet takiej, która nie korzysta z Blika ani nie posiada konta bankowego.

Obecnie czeki Blik oferowane są przez PKO BP, Millennium, Santander Bank Polska i VeloBank. Mają także zastosowanie w działaniach marketingowych. Chociaż z czeków Blik korzysta stosunkowo niewielka liczba klientów, ich tymczasowe ograniczenie w PKO BP stanowi ważny krok w zabezpieczaniu interesów użytkowników wobec rosnącego zagrożenia cyberprzestępczością.