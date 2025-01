PKO odcina klientów od aplikacji i witryny. Oto co musisz wiedzieć

Przerwy techniczne są standardową praktyką w sektorze bankowym, szczególnie w kontekście dynamicznego rozwoju technologii cyfrowych. Banki regularnie modernizują swoje systemy, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo usług. PKO BP, jako jeden z największych banków w Polsce, stawia na innowacje, dlatego prace techniczne są nieodzownym elementem tej strategii.

PKO BP zapowiada przerwę techniczną. Będą problemy z dostępem do wielu usług

W najbliższy weekend, 1-2 lutego 2025 roku, klienci PKO BP mogą doświadczyć chwilowych utrudnień w korzystaniu z usług bankowych online. Bank poinformował, że w związku z planowanymi pracami technicznymi, od soboty 1 lutego od godziny 21:00 do niedzieli 2 lutego do godziny 06:00, mogą wystąpić problemy z dostępem do serwisów internetowych iPKO/Inteligo, iPKO biznes oraz aplikacji mobilnych IKO i iPKO biznes mobile.

PKO BP apeluje do swoich klientów, aby w miarę możliwości zaplanowali ważne transakcje przed rozpoczęciem przerwy technicznej. Dzięki temu unikną potencjalnych trudności związanych z czasowym brakiem dostępu do usług bankowych. Bank zapewnia, że prace są niezbędne w celu poprawy funkcjonalności systemów i zapewnienia jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu korzystania z platform cyfrowych.

Mimo że przerwa techniczna może być uciążliwa dla niektórych klientów, szczególnie tych, którzy często korzystają z bankowości internetowej i mobilnej, warto pamiętać, że jej celem jest długoterminowa poprawa jakości usług. Bank zachęca do śledzenia komunikatów na swoich oficjalnych kanałach, gdzie na bieżąco będą pojawiać się informacje dotyczące ewentualnych zmian lub aktualizacji.

Godziny prac serwisowych zaplanowane są w taki sposób, by większość osób nawet tego nie odczuła. Jednak na wszelki wypadek warto jest się zabezpieczyć. Szczególnie jeżeli planujemy wtedy jakiekolwiek zakupy, chociażby na stacji benzynowej podczas podróży. Warto w takim przypadku zaopatrzyć się w większą ilość gotówki.