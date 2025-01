PKO BP wprowadza nową funkcję Blik. Kto skorzysta?

PKO Bank Polski wprowadza zmiany w standardach bankowości dla młodszych użytkowników kont. Najnowsza aktualizacja aplikacji mobilnej PKO Junior wprowadza innowacyjną funkcję płatności zbliżeniowych Blik dla użytkowników od 6. roku życia. Rozwiązanie to, dostępne obecnie tylko na smartfonach z systemem Android, jest kolejnym krokiem w stronę zapewnienia rodzicom dodatkowych opcji zarządzania kontem swoich podopiecznych.

Zbliżeniowy Blik w PKO Junior

Nowa funkcja została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i kontroli rodzicielskiej. Aktywacja płatności zbliżeniowych wymaga zalogowania się rodzica do serwisu iPKO, gdzie opiekun może nie tylko uruchomić usługę, ale także ustawić limity transakcyjne. Dzięki temu najmłodsi mogą uczyć się korzystania z płatności mobilnych w kontrolowanych warunkach, co stanowi doskonały wstęp do świadomego zarządzania finansami.

PKO BP od lat przoduje w tworzeniu rozwiązań dla młodszych użytkowników. Już w 2013 roku bank wprowadził pierwsze konta juniorskie, a obecna oferta obejmuje m.in. Pierwsze Konto Oszczędnościowe, karty płatnicze oraz aplikację PKO Junior. Dzięki aplikacji juniorzy mogą sprawdzać stan konta, przeglądać historię transakcji, inicjować przelewy czy zakładać wirtualne skarbonki. Wprowadzenie płatności Blik wzbogaca te możliwości, umożliwiając realizację transakcji w prosty i nowoczesny sposób.

Warto podkreślić, że PKO BP to jeden z niewielu banków w Polsce, który udostępnia płatności zbliżeniowe najmłodszym klientom. Konkurencja wciąż ogranicza takie usługi lub oferuje alternatywne rozwiązania, jak np. karta HCE w ING. Natomiast popularne cyfrowe portfele, takie jak Google Pay czy Apple Pay, nadal są niedostępne dla osób poniżej 16. roku życia ze względu na wewnętrzne regulacje tych usług.