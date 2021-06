Pięć najlepszych wtyczek i rozszerzeń do Google Chrome

OneTab

To zdecydowanie moja ulubiona wtyczka do Google Chrome, a jeśli podobnie jak ja macie tendencję do pozostawiania wielu otwartych kart w przeglądarce lub odkładania wielu treści i zadań na później, to zachęcam do jej przetestowania. Po instalacji OneTab w zasobniku przeglądarki ujrzycie ikonę z niebieskim lejkiem. Zanim z niej skorzystacie zalecam udać się do ustawień, gdzie dostosujecie działanie OneTab wedle swoich upodobań. Głównym zadaniem rozszerzenia jest gromadzenie linków do wszystkich otwartych kart w ramach jednego okna i zapisywanie ich w formie listy. Lista może być zablokowana, więc nie będą usuwane żadne linki nawet po ich kliknięciu, ale jeśli wolicie by przywrócone strony zniknęły, to jest to też możliwe. OneTab pozwala udostępnić każdą z list na zewnątrz za pomocą jednego linka, więc jest to fajny sposób na przekazanie komuś zestawu niezbędnych linków.

Pobierz z Chrome Web Store

Screenshot YouTube

Jak często robicie zrzuty ekranu na YouTube? Przydarza mi się to naprawdę często i dziś nie wyobrażam sobie powrotu do jakiejkolwiek innej metody, aniżeli za pomocą rozszerzenia Screenshot YouTube (dzięki Paweł!).Wszystko dlatego, że po instalacji umieszcza on dodatkowy przycisk na odtwarzaczu YouTube, po którego kliknięciu przechwytywana jest dokładnie żądana klatka i od razu można ją zapisać w maksymalnej rozdzielczości do pliku PNG. W ustawieniach dostępne są opcje aktywacji skrótu klawiszowego (P), by uzyskać ten sam efekt, a jeśli wolicie każdy rzut zapisywać w podręcznym schowku lub obydwu miejsca, to także macie taką możliwość.

Pobierz z Chrome Web Store

GoFullPage

Niejednokrotnie zdarzyło Wam się próbować uchwycić całą stronę www lub jej większość na zrzucie ekranu? Za pomocą GoFullPage przechwycicie całą witrynę (wystarczy chwilkę zaczekać), by później zrobić z obrazkiem co tylko zechcecie. Możecie go zapisać w postaci pliku graficznego PNG lub JPG (do wyboru w opcjach), a także jako PDF. Jeśli wolicie od razu uzyskiwać okienko „Zapisz jako…” lub wybrać katalog, do którego będą trafiać wszystkie Wasze zrzuty stron internetowych, to zajrzyjcie do ustawień. Co ciekawe, przewidziano nawet ograniczenia Dokumentów Google – gdy zaznaczycie odpowiednią opcję w ustawieniach, rozszerzenie zapisze grafikę w postaci gotowej do wklejenia do Google Docs.

Pobierz z Chrome Web Store

Save image as

Wiele rodzajów formatów plików graficznych, a także złożoność stron internetowych powoduje, że w dzisiejszych czasach nawet zapisanie obrazka z danej strony www może być utrudnione. Dość popularny format .webp nie jest (jeszcze) kompatybilny z dużą liczbą aplikacji, dlatego mogą pojawiać się późniejsze problemy z jego przesyłaniem czy edycją. Zamiast pobierać tego rodzaju pliki i próbować je później konwertować, możecie zainstalować rozszerzenie Save image as, które pozwoli wskazać format pliku graficznego, jaki zapiszecie na dysku. To zdecydowanie ułatwia sprawę, szczególnie jeśli Wasza praca lub inne obowiązki wymagają konkretnego rodzaju plików graficznych – taka droga na skróty zaoszczędzi sporo czasu i nerwów.

Pobierz z Chrome Web Store

Tab Wrangler

Najbardziej rozbudowane i zaawansowane narzędzie ze wszystkich w tym materiale przedstawionych, ale z całą pewnością zasługujące na uwagę wymagających użytkowników przeglądarki internetowej Google (i nie tylko). Zarządzanie kartami oraz zasobami nigdy nie było łatwe, mimo że w nasze ręce oddano sporo fajnych rozwiązań. O tym, jak wiele możliwości oferuje Tab Wrangler świadczy blisko 10-minutowe wideo wprowadzające omawiające najważniejsze cechy. Wśród nich są automatyczne zamykanie kart i zapisywanie ich na liście, ale mnogość parametrów, które można przy tych akcjach zmieniać może niektórych przytłoczyć. Wiele osób twierdzi, że jednak naprawdę warto mu się przyjrzeć i go przetestować w akcji. A ja tę opinię podtrzymuję.

Pobierz z Chrome Web Store