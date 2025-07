W naszych czasach każdy może być fotografem. Naprawdę! W końcu wszyscy mamy ze sobą co najmniej jeden aparat schowany bezpiecznie w kieszeni, plecaku, czy torebce. I chociaż raczej nie pozwoli to nam zostać od razu profesjonalistą, to już teraz mamy dostęp wielu darmowych narzędzi, które sprawią, że nasze fotografie wyjdą na inny poziom.

Aplikacje Adobe w najuczciwszej cenie – za darmo

W poprzednim artykule podpowiadałem, jak można podejść do fotografii przy użyciu aparatu w smartfonie, aby postawić pierwsze kroki w próbach wyciśnięcia czegoś więcej. Dziś idziemy krok dalej i sprawdzamy, jak bez wydawania ani złotówki wynieść mobilną fotografię na poziom, o jakim jeszcze niedawno można było tylko pomarzyć. Adobe, gigant branży kreatywnej, coraz odważniej otwiera swoje narzędzia dla masowego odbiorcy – i to w najuczciwszej cenie – całkiem za darmo. Sprawdzam, co faktycznie oferuje i czy rzeczywiście można mieć „Photoshopa w kieszeni”, nie płacąc subskrypcji. Spoiler: moją ulubioną aplikację zostawiam na sam koniec.

1. Adobe Photoshop Mobile – pełnoprawny Photoshop na smartfonie

To największa nowość ostatnich miesięcy. Po latach oczekiwań, Adobe udostępniło oficjalną aplikację Photoshop Mobile na Androida (wcześniej była dostępna tylko na iPhone’ach). I nie jest to kolejna wersja ograniczana pod smartfony, jak Photoshop Express, ale prawdziwy kombajn do edycji zdjęć, który pozwala na pracę na warstwach, maskowanie, korzystanie z pędzli i narzędzi selekcji. Czyli dostarcza możliwości znane z wersji na komputery. Idąc z duchem czasu, udostępniono (lub wciśnięto – zależy od osoby) generatywne wypełnianie AI (Firefly), czyli możliwość dodawania i usuwania elementów na zdjęciu przy pomocy sztucznej inteligencji.

Adobe

Aplikacja jest obecnie dostępna za darmo w wersji beta. Wszystkie funkcje są odblokowane, a do obsługi wymagany jest smartfon z Androidem 11 lub nowszym i minimum 6 GB RAM (8 GB zalecane). Po zakończeniu okresu testowego Adobe najpewniej nie pozwoli już nikomu się cieszyć pełnią opcji za darmo i pojawi się subskrypcja. Zatem warto korzystać już teraz bez żadnych opłat, aby sprawdzić, jak wygląda przyszłość mobilnej edycji zdjęć i kto wie, może nawet będzie warto kontynuować?

Najważniejsze funkcje:

Praca na warstwach, maskowanie, pędzle, narzędzia selekcji

Generatywne AI (Firefly Generative Fill)

Obsługa Adobe Stock

Intuicyjny interfejs zaprojektowany z myślą o smartfonach

Bezpłatny dostęp w wersji beta

2. Adobe Lightroom Mobile – klasyka w darmowym wydaniu

Lightroom Mobile to aplikacja, którą zna chyba każdy, kto choć raz próbował wycisnąć coś więcej ze swoich zdjęć. I choć Adobe od dawna promuje wersję premium, to darmowa edycja na Androida i iOS wciąż oferuje naprawdę sporo. Bez opłat dostajemy dostęp do zaawansowanych suwaków korekty ekspozycji, balansu bieli, kontrastu, nasycenia, ostrości, winietowania czy usuwania mgły. Możemy korzystać z gotowych presetów, kadrować, obrabiać zdjęcia w formacie JPEG i HEIC, a nawet zapisywać własne ustawienia. Zaleta nad PS? Jakoś tak bardziej przystępna jest ta aplikacja niż sztandarowy kombajn.

Lightroom Mobile

Oczywiście, zaawansowane narzędzia jak edycja RAW, maskowanie selektywne, Healing Brush, korekcja perspektywy czy synchronizacja presetów między urządzeniami wymagają już płatnej subskrypcji. Ale na start – i dla większości amatorów – darmowa wersja wystarczy z nawiązką.

Najważniejsze funkcje (darmowe):

Zaawansowane suwaki do edycji zdjęć

Kadrowanie, filtry, presety, winietowanie

Obsługa zdjęć JPEG/HEIC

Intuicyjny interfejs, szybka edycja „na kolanie”

Możliwość pracy offline

3. Adobe Photoshop Express – szybka edycja dla każdego

Photoshop Express to odpowiedź Adobe na potrzeby tych, którzy chcą poprawić zdjęcie w kilka sekund, bez zanurzania się w zaawansowane opcje. Aplikacja dostępna jest za darmo na Androida i iOS, a jej główne atuty to prostota i szybkość działania. Kilka kliknięć pozwala skorygować ekspozycję, przyciąć zdjęcie, zastosować filtry czy usunąć drobne niedoskonałości. Express oferuje też narzędzia do tworzenia kolaży, gotowe szablony pod social media i podstawowy retusz portretów.

Photoshop Express

Wersja darmowa daje dostęp do większości funkcji, choć niektóre filtry czy narzędzia AI wymagają wykupienia subskrypcji. W praktyce jednak do codziennej obróbki zdjęć na Instagrama czy Facebooka to narzędzie w zupełności wystarczy.

Najważniejsze funkcje:

Szybka korekta zdjęć, filtry, kadrowanie

Gotowe szablony i kolaże, naklejki

Prosty retusz portretów

Intuicyjna obsługa

4. Adobe Capture – kreatywność bez granic

Adobe Capture

To aplikacja mniej znana, ale dla kreatywnych użytkowników może być prawdziwym odkryciem. Adobe Capture pozwala zamieniać zdjęcia w wektory, wzory, palety kolorów, pędzle czy tekstury. Możesz np. zrobić zdjęcie ciekawego kształtu, a Capture zamieni go w wektor gotowy do wykorzystania w Photoshopie lub Illustratorze. Aplikacja rozpoznaje też czcionki, pozwala wyciągać motywy kolorystyczne z otoczenia i synchronizuje wszystko z chmurą Adobe. Wersja darmowa daje dostęp do większości funkcji, a na start otrzymujemy 2 GB miejsca w chmurze Creative Cloud.

Najważniejsze funkcje:

Konwersja zdjęć do wektorów, wzorów, palet kolorów

Rozpoznawanie czcionek

Tworzenie własnych pędzli i tekstur

Integracja z innymi aplikacjami Adobe

5. Project Indigo – nowa jakość mobilnej fotografii (iOS)

Na koniec coś dla najbardziej wymagających i… posiadaczy iPhone’ów. Project Indigo to eksperymentalna aplikacja Adobe Labs, która stawia na naturalny, „lustrzankowy” wygląd zdjęć i zaawansowaną fotografię obliczeniową. Umożliwia pełną kontrolę manualną nad parametrami zdjęcia, zapis w RAW (DNG), tryby HDR i Nocny (Night), a także testowanie najnowszych funkcji AI. Indigo integruje się z Lightroomem i pozwala wyciągnąć maksimum z mobilnej fotografii – zwłaszcza w trudnych warunkach oświetleniowych. Aplikacja jest darmowa, ale dostępna wyłącznie na iPhone’y 12 Pro/Pro Max i nowsze.

Project Indigo

Ta aplikacja skradła mi serce już na wczesnym etapie jej poznawania, o czym pisałem chwilę po jej premierze parę tygodni temu. Przyczyna jest bardzo łatwa, bo chociaż Adobe wyciąga na wierzch najbardziej gorące hasła tego lata: AI! Ogromna moc obliczeniowa! Zdjęcia niczym z lustrzanki! To w gruncie rzeczy jest to najmniej "wow" aplikacja ze wszystkich tutaj ukazanych. Wszystko dlatego, że w zasadzie pozwala tylko na jedno... Robienie zdjęć. W dodatku, jest to powolne robienie zdjęć i nawet przegrzewa trochę telefon. Pomimo tego, zastąpiła ona aplikację Aparat Apple. Wszystko dlatego, że naprawdę działa! Zdjęcia zyskują więcej kontrastu, więcej charakteru i przez wydłużony czas procesu (aplikacją łączy kilka zdjęć naraz, aby wycisnąć, co się da z możliwości HDRu) sprawiły, że do zdjęć podchodzę z większą intencjonalnością – zupełnie jak z analogiem.

Najważniejsze funkcje:

Zaawansowana fotografia obliczeniowa

Pełna kontrola manualna, zapis RAW/DNG

Naturalny wygląd zdjęć, tryby HDR i Night

Integracja z Lightroomem

Darmowy Photoshop? Tak, ale…

Adobe faktycznie rozpieszcza fotografów. Nigdy wcześniej nie było tak łatwo wejść w świat obróbki zdjęć bez wydawania pieniędzy. Warto jednak pamiętać, że większość tych aplikacji działa w modelu freemium – podstawowe funkcje są darmowe, ale zaawansowane narzędzia, synchronizacja z desktopem czy AI wymagają już subskrypcji. Mimo to, nawet bez wydawania złotówki, można dziś stworzyć zdjęcie, które z wielką dumą będziecie chcieli ukazać całemu światu.

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z fotografią mobilną, zacznij od darmowych wersji. Sprawdź, która aplikacja najbardziej odpowiada Twojemu stylowi pracy, poeksperymentuj z presetami, filtrami i narzędziami. A jeśli poczujesz, że potrzebujesz więcej – wtedy rozważ przejście na wersję premium.

Artykuł powstał jako kontynuacja poradnika o robieniu lepszych zdjęć smartfonem. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wycisnąć maksimum z aparatu w swoim telefonie, sprawdź poprzedni tekst: Jak robić lepsze zdjęcia smartfonem? Uniwersalne porady dla iOS i Android