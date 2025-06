Era Gameboy'a jest już dawno za nami, ale nie można tej konsolce odmówić, jak mocno i wyraźnie się zapisała na kartach historii popkultury. W przeciwieństwie do jej dodatkowego akcesorium, które chociaż kultowe, to nie jest tak rozpoznawane. Nowa aplikacja moze to zmienić.

Nie wszystko, co nowe, musi wyglądać lepiej. Czasem wystarczy odrobina inspiracji z przeszłości, żeby wywołać w sieci niemałe zamieszanie. Najnowsza propozycja w fotografii mobilnej sprawia, że iPhone zaczyna robić zdjęcia, które bardziej przypominają początki cyfrowej epoki niż współczesne dzieła sztuki. O co tu właściwie chodzi?

Macie ochotę na podróż w czasie? Wystarczy smartfon i niepozorna aplikacja rodem z lat 90.

Delta Camera to kolejny dowód na to, że nostalgia ma się świetnie – szczególnie w świecie nowych technologii. Riley Testut, znany z popularnego emulatora, postanowił przenieść ducha jednej z bardziej kultowych akcesoriów Nintendo na współczesne urządzenia Apple. Efekt? Aplikacja, która pozwala zamienić iPhone’a w niemal idealną kopię Game Boy Camera z 1998 roku.

Delta Camera

Game Boy Camera, to gadżet do przenośnej konsoli Nintendo, który był prawdopodobnie najmniejszym aparatem cyfrowym w swoim czasie, a który zdobył serca użytkowników dzięki swojemu charakterystycznemu obrazowi o niskiej rozdzielczości i czterotonowej, szaro-białej palecie. Delta Camera nie tylko wiernie oddaje ten styl, ale także wzbogaca go o szereg funkcji znanych z nowoczesnych aplikacji fotograficznych. Takich jak manualną kontrolę ekspozycji i zoomu, wsparcie dla przycisku Sterowania aparatem w iPhone'ie 16, czy tryb panoramy. Interfejs aplikacji to ukłon w stronę oryginału – pikselowe menu, wirtualny d-pad i podgląd zdjęcia w stylu retro.

Co ważne, Delta Camera nie oferuje minigier znanych z pierwowzoru, skupiając się wyłącznie na fotografii. Zdjęcia można łatwo eksportować i udostępniać w mediach społecznościowych, a osoby tęskniące za drukiem mogą skorzystać z nowoczesnych drukarek. Aplikacja jest obecnie dostępna w zamkniętej becie dla patronów autora na Patreonie (od 3 dolarów miesięcznie), a publiczna premiera zaplanowana jest na drugą połowę roku.

