Miejsce papierosów jest w muzeum - tak twierdzi Philip Morris

Hasło, które przywitało uczestników konferencji to “Miejsce papierosów jest w muzeum”. Philip Morris chce pozbyć się “klasycznych papierosów” i robi wszystko, aby podciąć gałąź, na której siedzi i bardzo dobrze zarabia. Cel jest jeden, zastąpić papierosy produktami bezdymnymi takimi jak IQOS.

Sytuacja w Polsce to dramat

Michał Mierzejewski szef Philipa Morrisa na obszar Europy Północno-Wschodniej przedstawił dość smutną rzeczywistość Polski, w której liczba palaczy nie spada, a w ostatnich latach nawet rośnie. W Polsce mamy 8 mln palaczy co stanowi ponad 28% społeczeństwa i przekłada się na 81 tysięcy zgonów rocznie.

Co można zrobić z tak smutną rzeczywistością i taką liczbą palaczy?

W Wielkiej Brytanii dla przykładu dzięki rządowemu programowi co piąty palacz otrzyma darmową alternatywę dla papierosa. Program kosztuje 45 milionów funtów.

W Szwecji palaczy klasycznych papierosów jest tylko 5.6% dzięki zamiennikom i głównie produktowi Snus. Czesi też walczą, mają podobny problem do naszego jeśli chodzi o liczbę palaczy, ale coś robią. Przede wszystkim chcą oprzeć się na badaniach naukowych przy ocenie ryzyka dla zdrowia jeśli chodzi o papierosy, e-papierosy, podgrzewacze tytoniu czy saszetki z nikotyną. Mają zamiar wprowadzić też preferencyjne opodatkowanie alternatyw dla klasycznych papierosów.

Nowa inwestycja 1 mld złotych w Krakowie

Podczas konferencji Michał Mierzejewski ogłosił nową inwestycję w Krakowie. W Krakowie powstanie fabryka produkująca wkłady do IQOSów. Wartość inwestycji to ok. 1 mld złotych. Jest to bardzo ważna inwestycja szykująca całą krakowską fabrykę do transformacji, jaka czeka ich w najbliższych latach, zakładając, że produkty bezdymne będą wypierać klasyczne papierosy.

Nowy IQOS

IQOS ILUMA to nowa flagowa linia produktów PM. W Polsce debiutuje w trzech odsłonach: IQOS ILUMA, IQOS ILUMA ONE oraz IQOS ILUMA PRIME.

Jak podaje producent:

W urządzeniach z serii IQOS ILUMA po raz pierwszy zastosowano przełomową technologię SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™, która podgrzewa tytoń bez jego spalania indukcyjnie i od wewnątrz: bez ostrza grzewczego, bez dymu, bez popiołu i bez konieczności czyszczenia urządzenia z pozostałości tytoniu. To jedyne urządzenia w segmencie podgrzewaczy tytoniu na świecie wyposażone w takie rozwiązanie. Zaprojektowano do nich nowe wkłady tytoniowe, dedykowane do serii IQOS ILUMA.

Wszystkie urządzenia z serii IQOS ILUMA są dostępne w sprzedaży od 12 września 2023.

Czy różnią się od siebie poszczególne urządzenia?

IQOS ILUMA – ma obudowę wykonaną z anodowanego aluminium i jest wizualnie zbliżony do poprzedniej generacji urządzeń IQOS. Występuje w pięciu kolorach, wraz z dodatkowymi

akcesoriami, takimi jak pierścienie mocujące czy wymienne nakładki.

IQOS ILUMA ONE – kompaktowe, jednoczęściowe urządzenie, które pozwala na 20-krotne użycie bez konieczności ładowania pomiędzy użyciami.

IQOS ILUMA PRIME – urządzenie o najbardziej zaawansowanym i wyróżniającym się designie, obudowa wykonana z połączenia aluminium z tekstylnymi lub skórzanymi elementami. Występuje w czterech wersjach kolorystycznych, z możliwością dalszej personalizacji przy użyciu szerokiej gamy akcesoriów oraz dostosowaniu niektórych funkcji urządzenia dzięki aplikacji mobilnej.

IQOS ILUMA PRIME oraz IQOS ILUMA obsługują zaawansowane funkcje, takie jak inteligentne gesty, automatyczne uruchamianie podgrzewania, różne tryby podświetlenia, alerty czy możliwość blokowania i odblokowywania urządzenia w zależności od potrzeb.Funkcje te można dowolnie modyfikować za pomocą aplikacji mobilnej.