Informowaliśmy już dziś o oszustwie metodą „na zagubioną walizkę”, czyli technice oszustów podszywających się pod Lotnisko Chopina, która przebierała formy fałszywych reklam na Facebooku. Teraz ponownie motywem przewodnim jest wykorzystanie Facebooka, ale tym razem cyberprzestępcy celują w inwestorów, kusząc ich spreparowanymi ogłoszeniami polskiego banku.

Uważaj na fałszywe ogłoszenia od polskich banków

W przytoczonym tekście o walizkach pełnych kosztowności zwracałem uwagę, że dzisiejszy Facebook to wylęgarnia oszustw i niestety nie inaczej jest tym razem. Przed platformą od Meta – a w zasadzie przed jej użytkownikami – ponownie ostrzega Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego (CSIRT). Cyberprzestępcy mają się tam bowiem podszywać pod bank PKO, kusząc klientów ofertą inwestycyjną i atrakcyjnymi zarobkami na poziomie nawet 28% od wpłaconej kwoty w przeciągu miesiąca.

Nie dajcie się jednak nabrać – to kolejny przykład phishingu, który ma na celu wyłudzenie środków finansowych. Wpisy publikowane przez Kanał biznesowy (z logo banku PKO na zdjęciu profilowym) przenoszą do fałszywej strony, zawierającej okienko do pozyskiwania danych klienta.

Źródło: Depositphotos

W temacie bankowości trzeba wspomnieć też o ostrzeżeniach CSIRT przed fałszywymi reklamami banku Pekao (z żubrem), nakłaniającymi nieświadomych klientów do zainstalowania aplikacji PeoPay CASHBACK, mamiącej 20-procentowym zwrotem za zakupy. To również oszustwo, które może nawet pochodzić od tej samej grupy cyberprzestępców. Kampania znów wycelowana jest w użytkowników Facebooka.

Aby być na bieżąco i nie dać złapać na internetowy scam, warto zapoznać się z raportem CSIRT stanowiącym analizę zagrożeń dotyczących cyberbezpieczeństwa w obszarze rynku finansowego, dostępny pod tym adresem.

Stock image from Depositphotos