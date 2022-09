Philips Hue z nowymi rozwiązaniami dla graczy (i nie tylko)

Philips Hue w tym roku stawia na rozwiązania dla graczy i nastrojowe, niecodzienne oświetlenie. Ci pierwsi będą mogli zakupić taśmy LED Play gradient PC dla monitorów. Oświetlenie dostosowane do monitorów w rozmiarach 24, 27, 32 i 34 cali oferuje możliwość łatwego montażu z tyłu wyświetlacza za pomocą specjalnych zaczepów. Taśma jest elastyczna a jej specjalnie zaprojektowana obudowa pozwala na uzyskanie światła padającego pod kątem 45 stopni. Padające na ścianę światło doda charakteru każdemu stanowisku pracy i relaksu.

Żarówki Lightguide posiadają świecący wewnętrzny element żarówki o niespotykanym kształcie - tuby. W połączeniu z trzema odblaskowymi szklanymi powłokami (elipsa, kula i trójkąt) sprawiają, że żarówki Lightguide będą pasować do każdego nowoczesnego domu. W sprzedaży pojawi się też żarówka White ambiance filament. Klasyczny wygląd żarówki retro posiada zwinięty wewnętrzny żarnik i podstawę E14.

A jak wygląda cennik nowych świateł Philips Hue? Tanio nie będzie:

Philips Hue Taśma LED Play gradient PC dla monitorów 24/27 cali - 695 zł, starter kit: 925 zł

Philips Hue Taśma LED Play gradient PC Dla trzech monitorów 24/27 cali - 1200 zł, starter kit: 1385 zł

Philips Hue Taśma LED Play gradient PC dla monitorów 32/34 cali - 785 zł, starter kit: 1015 zł

Lightguide - od 370 zł do 415 zł w zależności od modelu

White Ambiance Żarówka Filament C37 E14 - 210 zł za jedną lub 300 zł za dwupak

Philips Hue. Nowości produktowe i zmiany w aplikacji

Philips ciągle pracuje nad ulepszeniem swojej aplikacji do sterowania oświetleniem i zapowiada nowości, które już niebawem trafia do użytkowników. Jedną z nich jest ograniczenie liczby aplikacji do zarządzania inteligentnym oświetleniem w domu. Już niedługo ze sklepów z aplikacjami zniknie Philips Hue Sync - odpowiada ona za zarządzanie sterownikiem Philips Hue Play HDMI Sync Box podłączanym do telewizora i kompatybilnych urządzeń multimedialnych. W przyszłej aktualizacji apki Hue pojawią się wszystkie dostępne funkcje z Hue Play Sync, co umożliwi wygodne sterowanie całym domowym oświetleniem z poziomu jednego, wygodnego narzędzia.

Najwyraźniej firma uznała też, że czas najwyższy otworzyć się na konkurencję - w tym ze światka gamingowego. Jeszcze w tym miesiącu posiadacze oświetlenia Hue i sprzętów od Corsair otrzymają dodatkowe możliwości. To m.in. możliwość stworzenia przestrzeni do grania dzięki połączeniu oświetlenia Philips Hue i Corsair iCUE wraz ze wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi Corsair. Znajdzie się też coś dla użytkowników smartfonów Samsunga. W aplikacji SmartThings pojawi się opcja synchronizacji odtwarzanej na telefonie muzyki ze światłami Philips Hue. Działać ma ona z różnymi serwisami muzycznymi, a sama aktualizacja SmartThings oferująca synchronizację pojawi się przed końcem roku.

Jednak najciekawszą funkcją wydaje się być "Symulacja obecności w domu", która pojawi się w aplikacji Hue jeszcze w tym miesiącu. Jeśli oglądaliście pierwszą część Kevina Samego w Domu, doskonale będziecie wiedzieć o co chodzi. Kevin w obawie przed włamywaczami przygotował dom w taki sposób, że sprawiał wrażenie, że nikt z niego nie wyjechał - włączył wszystkie światła, rozstawił manekiny, kartonowego Michaela Jordana oraz włączył muzykę. Harry i Marv dali się nabrać myśląc, że w domu McCallisterów trwa świąteczna impreza.

Teraz Philips Hue pozwoli na coś podobnego - choć bez manekinów. Będąc poza domem można ustawić nową automatyzację, która sprawi, że światła będą się włączać i wyłączać automatycznie zgodnie z czynnościami, które zazwyczaj były wykonywane w domu. Funkcja pojawi się w zakładce "Automatyzacje" i dołączy do istniejących już ustawień: pobudka ze światłem, zasypianie, powrót do domu, wyjście z domu, zegar/minutnik.