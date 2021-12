Twórcy Pegasusa bliscy bankructwa. Wszystko przez Apple i USA

O spyware Pegasus jest w ostatnich miesiącach bardzo głośno. To doskonale znane narzędzie, które wykorzystywane było przez ostatnich kilka lat. Kilka lat temu Jakub pisał jak działa i co potrafi Pegasus:

Co potrafi Pegasus? Wykrada dane z urządzeń ofiar, jest w stanie infekować innym złośliwym oprogramowaniem, śledzić lokalizację ofiar i w naprawdę ciekawy sposób dostawać się do urządzeń wskazanych przez operatora. Wystarczy numer telefonu, aby spróbować zainfekować konkretny sprzęt. Jak wiadomo, Pegasus obsługuje systemy: iOS, Android, BlackBerry OS oraz Symbian.

Wszystkie te akcje są możliwe bez jakiejkolwiek wiedzy i interakcji ze strony użytkownika. Ale w ostatnich tygodniach o oprogramowaniu mówiło się naprawdę dużo. Przede wszystkim ze względu na mocny cios ze strony Apple, jakim było bezpośrednie uderzenie w spyware i informowanie użytkowników o potencjalnym zainfekowaniu. Kilka miesięcy wcześniej to Amazon powiedział "stop" Pegasusowi, a jeżeli żadna z opisywanych informacji niewiele wam mówi to... mogliście usłyszeć o aplikacji w listopadzie, kiedy to twórcy oprogramowania, izraelskie NSO Group, nazwał Polskę reżimem i odmówił sprzedaży tego oprogramowania tutejszym służbom. Licencja na oprogramowanie jest droga, ale nijak nie poprawia to jej sytuacji. Jak informuje Bloomberg, firma wpadła w finansowe tarapaty po ostatniej złej prasie (Expose Amnesty International, wskazanie narzędzia przez administrację Stanów Zjednoczonych jako zagrażające bezpieczeństwu narodowemu) i akcjach podjętych przez Apple.

NSO Group Ltd., nękana skandalami firma spyware, która jest zagrożona niewywiązaniem się ze swoich długów, bada opcje, które obejmują zamknięcie kontrowersyjnej jednostki Pegasus i sprzedaż całej firmy, według osób zaznajomionych z tą sprawą.

NSO Group rzekomo ma prowadzić rozmowy z różnymi funduszami inwestycyjnymi w sprawie sprzedaży firmy. Podobno zainteresowane wsparciem miałyby też być dwa amerykańskie fundusze, które po zastrzyku gotówki wymagałyby zmian w firmie. I prac zamiast nad łamaniem smartfonów, to ich... ochroną.Mimo wszystko biorąc pod uwagę popularność produktu i wszystkie kontrowersje z nim związane - taki rebranding prawdopodobnie nie należałaby do łatwych, zakładając oczywiście że byłby możliwy. Przecież wielkie koncerny już pozwały twórców NSO Group ze względu na nadużycia na ich platformach...