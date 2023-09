Twórcy gry poszli po rozum do głowy. Koniec z upierdliwymi zabezpieczeniami

Gracze dziś nie mają lekkiego życia. Nie tylko mowa tu o tym, że co i rusz wychodzą na rynek nowe duże tytuły, którym trzeba poświęcić setki godzin, ale też - zawartość dzisiejszych gier mocno różni się od tego, co było jeszcze niedawno. Dziś w pełnopłatnych tytułach mamy zawarte mikrotransakcje, loot boxy, season passy i inne rzeczy, które mają dodatkowo skłonić nas do wydawania tam pieniędzy, o wycinaniu zawartości pod DLC już nawet nie ma co mówić.

Jednak oprócz tego graczy dziś trapi jeszcze jedna rzecz - mowa tu o zabezpieczeniach antypirackich, które w dzisiejszych czasach cyfrowej dystrybucji często bardziej przeszkadzają tym, którzy grę kupili legalnie, niż tym, którzy faktycznie chcą ją spiracić. Świetnym przykładem tego jest niesławny system Denuvo, który jak mało który dzieli graczy, ale też - developerów. Jeden z nich właśnie zdecydował się wyłamać.

Payday 3 nie będzie miało w sobie zabezpieczeń Denuvo

Zarzuty, jeżeli chodzi o Denuvo pozostają takie same od momentu pierwszego pojawienia się tego narzędzia na rynku. Po pierwsze, już od początku wiadomo było, że nie jest to system niemożliwy do scrackowania, a jego wpływ na doświadczenia graczy kupujących legalnie gry został udowodniony ponad wszelką wątpliwość. Chodzi o wydajność samych tytułów, szczególnie liczbę generowanych przez nie klatek na sekundę, a także - czasy ładowania.

Dlatego gracze bardzo negatywnie reagują na zapowiedzi dodania Denuvo do swojej ulubionej serii. Tak było w przypadku Payday 3, gdzie na Reddicie powstał osobny wątek, w którym gracze wylewali swoje żale dotyczące dodania tego zabezpieczenia, wysuwając swoje argumenty, dlaczego nie powinno ono się tam znaleźć. Być może właśnie dlatego twórcy zdecydowali zmienić swoje zdanie i w jednej z aktualizacji poinformowali, że "Denuvo nie ma już w Payday 3".

Nie podejrzewam jednak twórców o nierozwagę i wypuszczenie gry bez żadnych zabezpieczeń przed kopiowaniem/cheatowaniem, zwłaszcza, że przecież mówimy tu o grze, gdzie głównym atutem jest tryb sieciowy. Miejmy więc nadzieje, że w zamian za Denuvo pojawi się system, który umożliwi sprawne zabezpieczenie gry bez wpływu na wydajność. Na jego implementacje twórcy nie mają jednak dużo czasu, ponieważ data wydania Payday 3 to 21 września, a więc - zostało do tego zaledwie kilka dni.

Skusicie się na nową produkcję Starbreeze Studios?