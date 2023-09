Reprezentacja Polski i Ekstraklasa w EAFC 24. Znamy najwyżej ocenianych zawodników!

Znamy oceny Polaków i zawodników Ekstraklasy w Ultimate Team w EA Sports FC 24!

Ultimate Team to tryb, który co roku wzbudza zdecydowanie największe zainteresowanie wśród graczy. Ostatnio zebraliśmy wszystkie informacje dotyczące najlepszych kart zawodników i zawodniczek — i zestawienie najlepszych kart możecie znaleźć tutaj. Nie ma jednak wątpliwości, że tak samo jak ścisła czołówka, ciekawią nas statystyki naszych reprezentantów oraz piłkarzy występujących na co dzień na polskich stadionach. Zobaczcie najlepszych zawodników!

Najlepsi piłkarze Ekstraklasy w EAFC 24. Które karty będą miały największy overall?

Vladan Kovačević (Raków Częstochowa) — 72

Dino Hotić (Lech Poznań) — 72

Sokratis Dioudis (Zagłębie Lubin) — 72

Damian Dąbrowski (Zagłębie Lubin) — 72

Jesper Karlström (Lech Poznań) — 73

Mikael Ishak (Lech Poznań) — 73

Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin) — 73

Josué (Legia Warszawa) — 74

Ivi Lopez (Raków Częstochowa) — 75

Najlepsi reprezentanci Polski w EAFC 24. Którzy piłkarze zostali ocenieni najwyżej na różnych pozycjach?

Bramkarze:

Kamil Grabara (FC Kopenhaga) — 75

Łukasz Skorupski (Bologna) — 77

Bartłomiej Drągowski (Spezia) — 77

Wojciech Szczęsny (Juventus) — 86

Obrońcy:

Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki) — 73

Michał Karbownik (Hertha Berlin) — 73

Paweł Dawidowicz (Hellas Werona) — 73

Jakub Kiwior (Arsenal) — 74

Jan Bednarek (Southampton) — 74

Matty Cash (Aston Villa) — 79

Pomocnicy:

Karol Linetty (Torino) — 74

Damian Szymański (AEK Ateny) — 75

Grzegorz Krychowiak (Abha) — 75

Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg) — 75

Nicola Zalewski (AS Roma) — 76

Sebastian Szymański (Fenerbahce Stambuł) — 77

Przemysław Frankowski (RC Lens) — 79

Piotr Zieliński (Napoli) — 83

Napastnicy:

Krzysztof Piątek (Basaksehir) — 73

Dawid Kownacki (Werder Brema) — 73

Karol Świderski (Charlotte FC) — 74

Arkadiusz Milik (Juventus) — 81

Robert Lewandowski (FC Barcelona) — 90

Źródło: Depositphotos

Jak oceniacie to zestawienie? Zgadzacie się z ocenami, czy może jednak byście coś zmienili? Jeśli chcecie poznać wszystkie informacje, które wiemy o EA Sports FC 24, zajrzyjcie tutaj. Czekacie na nową produkcję EA Sports? Dajcie znać w komentarzach!