Patryk Vega ogłosił nowy projekt. Będziecie mocno zaskoczeni

Trudno mi czasem nadążyć za projektami Patryka Vegi, który dość szybko przechodzi od jednego pomysłu do kolejnego. Zapowiedź filmu „Small world” okazała się co najmniej intrygująca i na ten film z zaciekawieniem wybiorę się do kina (lub obejrzę w domu na VOD, jeśli premiera odbędzie się w ten sposób), bo nie tylko podjęty przez reżysera temat, ale i realizacja zwiastują niezły film. I przypomnijmy, że wcześniejszy projekt Vegi pt. „Oczy diabła” również poruszał temat handlu dziećmi, a od lutego tego roku wygenerował już ponad 6 mln odsłon na YouTube. Ważne i dość medialne sprawy sprzyjają popularności filmów, lecz tym razem reżyser idzie w nieco innym kierunku. Przynajmniej na tę chwilę.

Nie doczekaliśmy się zapowiedzi filmu fabularnego ani dokumentu, choć podejrzewam, że na pewnym etapie do realizacji takowego dojdzie. Najpierw Patryk Vega chce jednak we współpracy z internautami przeprowadzić śledztwo w sprawie śmierci Magdaleny Żuk, która wyjechała sama na wakacje do Egiptu. Nie poleciał z nią jej chłopak z powodu nieważnego paszportu. Od samego początku pobytu Magdalena Żuk zachowywała się dziwnie, wykazywała sporo agresji, wypytywała innych gości hotelu o swojego chłopaka, jakby zapomniała, że przyleciała sama, a po kilku dniach trafiła do szpitala, ponieważ jej stan się tylko pogarszał. 27-letnia kobieta nie otrzymała jednak żadnej konkretnej pomocy w placówce, a po kilku godzinach wyskoczyła przez okno pomieszczenia na drugim piętrze 30 kwietnia 2017 roku.

Do dziś nie rozwiązano tej sprawy, choć mówiło się o samobójstwie, które miała popełnić Magdalena Żuk. Polscy prokuratorzy byli na miejscu w Egipcie badając sprawę od samego początku, ale nie przyniosło to rezultatów. Pojawiało się sporo pytań i niejasności, informacje były niedokładne lub brakowało niektórych faktów, dlatego prokuratura przedłużyła śledztwo do 30 czerwca tego roku. Wśród teorii na temat wydarzeń sprzed kilku lat nie brakuje tych dotyczących handlu ludźmi – Magdalena Żuk miała paść ofiarą tego procederu, a do jej śmierci mieli przyczynić się inni.

Patryk Vega podejmuje ten temat w krytycznym momencie, ponieważ za kilkanaście tygodni śledztwo może zostać zakończone. Reżyser nawołuje do współpracy i oczekuje materiałów, które zainteresowani powinni przesłać na podany adres mailowy w domenie Protonmail (jedna z szyfrowanych skrzynek dostępnych w Sieci). Jestem ciekaw rezultat jego działań, bo już niejednokrotnie przekonaliśmy się, że tego rodzaju inicjatywy pozwalają dotrzeć do prawdy.

Trudno mi jednak wyobrazić sobie sytuację, w które Vega nie skorzystałby z zebranych materiałów i nie zamierzał przygotować kompletnego materiału po zakończeniu swojego śledztwa w formie programu dokumentalnego, być może ze scenami odtwarzającymi wydarzenia z 2017 roku. Na taką zapowiedź przyjdzie nam jeszcze zaczekać, ponieważ śledztwo dopiero rusza. Reakcja internautów na materiał wideo jest pozytywna i to pokazuje, że Vega nadal potrafi celnie dobierać tematy by poruszyć rodaków.