Planujesz weekend z Path of Exile 2? Twórcy ostrzegają o problemach

Popularność Path of Exile 2 przerosła oczekiwania twórców. Ci jednak postanowili pozostać szczerzy z graczami i wprost poinformować o tym, z jakimi problemami będą musieli się zmierzyć w najbliższym czasie. Mówiąc wprost: wczesny dostęp do gry może okazać się mocno utrudniony.

Path of Exile 2 to zdecydowanie jedna z najgorętszych premier w 2024 roku. Gracze, którzy nie mogli doczekać się oficjalnej premiery, mogli zdobyć wcześniejszy dostęp i zapoznać się z nią już w najbliższy weekend. Sęk w tym, że dosłownie rzucili się na nią, stawiając twórców w bardzo trudnej sytuacji. Takiej popularności nowości od Grinding Gear Games nie spodziewał się nikt.

Milion graczy czeka na wczesny dostęp do Path of Exile 2

Dokładnie tak. Chęć wcześniejszego zagrania w Path of Exile 2 wyraziło przeszło milion graczy. Co to oznacza dla twórców gry? Kłopoty i to niemałe. Doskonale zdają sobie bowiem sprawę z tego, że serwery gry, na etapie wczesnego dostępu, nie będą w stanie obsłużyć takiej ilości graczy w tym samym czasie.





Dla graczy oznacza to ni mniej ni więcej, jak kolejki w dostępie do serwera i oczekiwanie na swoją szansę do wejścia na wirtualną arenę. Cóż, nie jest to pierwsza tego typu sytuacja w świecie gier komputerowych. Co wyróżnia ją na tle innych? Przede wszystkim postawa GGG. Twórcy nie schowali głowy w piasek i powiedzieli wprost: wszyscy się na serwerze nie zmieścicie. Oto pełny komunikat GGG:

Od darmowego Diablo do wielkiej produkcji

Każdy, kto pamięta początki Path of Exile, doskonale wie, czym była ta gra i jak zaczynała. Powstawała jako alternatywa dla Diablo, tyle tylko, że w mało popularnym wówczas modelu free to play. Dziś F2P to nic niezwykłego, a PoE urosło z niszowej produkcji do miana jednej z najpopularniejszych gier na platformie Steam.

Jak poradzi sobie druga część? Przekonamy się już wkrótce.