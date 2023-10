Wybieramy program do partycjonowania. Na co zwrócić uwagę?

Partycjonowanie dysku to proces podziału jednego fizycznego dysku na kilka logicznych partycji, co jest często niezbędne dla efektywnego zarządzania przestrzenią dyskową na komputerze. Wybór odpowiedniego programu do partycjonowania dysku jest kluczowy dla sukcesu tego zadania.

Dlaczego partycjonowanie dysku jest ważne? Jest istotne z kilku powodów - dzięki partycjonowaniu możesz lepiej zorganizować swoje dane. Możesz mieć osobną partycję na system operacyjny, programy, dokumenty, multimedia itp, co ułatwia utrzymanie porządku. Natomiast w przypadku awarii systemu lub potrzeby reinstalacji, partycjonowanie pozwala uniknąć utraty danych - twoje informacje na innej partycji niż systemowa pozostaną nietknięte. Dodatkowo, partycjonowaniu możesz zoptymalizować wydajność systemu poprzez umieszczenie pliku wymiany na osobnej partycji.

Co jest ważne, jeżeli chodzi o programy do partycjonowania dysku?

Przede wszystkim ważne upewnienie się, że wybrany program jest kompatybilny z Twoim systemem operacyjnym. Często spotykane programy działają zarówno na systemach Windows, jak i macOS oraz Linux - wieloplatformowość nie jest jednak absolutną regułą. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że trzeba - rzecz jasna - pobrać instalator dla używanej przez nas wersji systemu. Ponadto, program do partycjonowania powinien być intuicyjny i łatwy w obsłudze. Przyjazny interfejs użytkownika ułatwi zarządzanie partycjami nawet osobom niekoniecznie super-biegłym. Powinniśmy także ocenić, czy zwrócimy się ku darmowym programom (których jest mnóstwo), a może jednak zapłacimy za program. Wszystko zależy od tego, czy potrzebujemy płatnej alternatywy i powinniśmy porównać je z tym, co jest możliwe do uzyskania za darmo.

Warto zwrócić uwagę także na typowo "użytecznościowe" kwestie: program powinien działać szybko i bezpiecznie, bez ryzyka utraty danych podczas operacji partycjonowania. Warto posiłkować się tutaj opiniami internautów. Poza tym, dobrze jest wybrać program, który oferuje wsparcie techniczne. To jednak będzie działać najlepiej zazwyczaj wtedy, gdy zapłacimy za program: producent powinien wtedy zaoferować nam pomoc w sytuacji, gdy coś nie zadziała tak, jak trzeba. W przeciwnym razie, albo poczekamy (często długo) na odpowiedź autora oprogramowania, albo będziemy skazani na pomoc od innych użytkowników. Istnieje kilka głównych kluczowych funkcji, na które warto zwrócić uwagę:

Tworzenie, usuwanie i zmiana rozmiaru partycji: Program powinien umożliwiać tworzenie nowych partycji, usuwanie istniejących oraz zmianę ich rozmiaru bez utraty danych.

Przenoszenie partycji: Może się zdarzyć, że będziesz chciał przenieść partycję na inne inny dysk. Program powinien to umożliwiać.

Klonowanie dysku: Przydatna funkcja, która pozwala na skopiowanie zawartości jednego dysku na inny.

Zarządzanie systemami plików: Dobry program do partycjonowania powinien obsługiwać różne systemy plików, takie jak NTFS, FAT32, czy exFAT.

Ważna uwaga - jeżeli korzystasz z Windows i Linuksa, to masz program do partycjonowania dysku

Jeśli korzystasz z systemu Windows, masz dostęp do wbudowanego narzędzia do partycjonowania dysku o nazwie "Zarządzanie dyskami". Po jego uruchomieniu otrzymujesz całkiem dobre oprogramowanie do partycjonowania, które oferuje podstawowe funkcje, takie jak tworzenie, usuwanie i zmiana rozmiaru partycji.

Natomiast GParted to bezpłatne narzędzie do partycjonowania dostępne na platformę Linux - często dodawane do popularnych dystrybucji. Posiada szeroki zakres funkcji, ale jego interfejs może być mniej przyjazny niż w przypadku programów dla systemu Windows.

Wśród popularnych programów do partycjonowania dysków można znaleźć naprawdę wiele propozycji. Między innymi: EaseUS Partition Master - popularne na macOS i Windows narzędzie do partycjonowania dysku. Oferuje szeroki zakres funkcji, w tym tworzenie, usuwanie, zmianę rozmiaru partycji, klonowanie dysku, zarządzanie systemem plików i wiele innych. Posiada przyjazny interfejs użytkownika i dostęp do wsparcia technicznego. MiniTool Partition Wizard to niestety dostępne tylko na platformę Windows, łatwe w obsłudze narzędzie do partycjonowania dysku. Posiada wiele przydatnych funkcji, w tym klonowanie dysku, naprawę partycji i zarządzanie systemem plików. Jest dostępny w darmowej wersji i to można uznać za jego bezsprzeczny atut.

Wybór odpowiedniego programu do partycjonowania dysku jest istotny dla efektywnego zarządzania przestrzenią dyskową i bezpieczeństwem danych. W przypadku systemu Windows, warto zapoznać się z wbudowanym programem do tego przeznaczonym. Dzięki wybraniu odpowiedniego programu, możliwe jest uproszczenie procesu zarządzania dyskami i przeprowadzenie go nawet przez osoby, które dotychczas nie miały z nim do czynienia. Trzeba jednak uważać: operacje na dyskach mogą zakończyć się utratą danych / uszkodzeniem aktualnej instalacji systemu operacyjnego.