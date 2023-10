Aktualizacja BIOS. Czy to niebezpieczne? Jak się do tego zabrać?

BIOS (Basic Input/Output System) to niezwykle istotny element każdego komputera, aczkolwiek wielu użytkowników często o nim zapomina i... taka jest też jego rola. Odpowiada za kluczowe procesy w naszym komputerze, a jeżeli dobrze działa - może spokojnie pozostać niezauważony. Dlaczego więc ktoś mógłby chcieć go aktualizować?

Wraz z postępem technologicznym i pojawianiem się nowych urządzeń i komponentów, aktualizacja BIOS staje się coraz bardziej istotna. Dołóżmy do tego bezpieczeństwo i konieczność wprowadzania poprawek, które bazują m. in. na tym właśnie podsystemie - to także bardzo ważne kwestie konieczne do zaadresowania. Aż po zwykła wygodę: aktualizacja BIOS-u może być bardzo istotna z punktu widzenia dostępu do nowych funkcji lub takich, które w dniu wydania sprzętu na rynek były jeszcze niedostępne i wyłączone dla użytkowników.

BIOS jest oprogramowaniem wbudowanym w płytę główną komputera. Jego głównym zadaniem jest inicjacja i kontrola podstawowych kwestii związanych ze sprzętem, takich jak rozruch systemu operacyjnego, obsługa klawiatury i myszy oraz zarządzanie komunikacją między różnymi komponentami komputera. Jest to pierwszy program, który uruchamia się po włączeniu komputera, dlatego ma kluczowe znaczenie dla jego prawidłowego działania.

Dlaczego w ogóle mógłbyś chcieć zaktualizować BIOS w komputerze?

Jeśli chcesz zaktualizować komponenty komputera, takie jak procesor, pamięć RAM, czy dysk SSD, nowa wersja BIOS może wprowadzić niezbędne poprawki, które zapewnią pełną kompatybilność. Czasami jest tak, że po takiej aktualizacji optymalizacja działania nowszego sprzętu jest wyższa.

Tym samym, aktualizacja BIOS może poprawić wydajność komputera, poprawiając algorytmy zarządzania energią, wprowadzając lepsze ustawienia sprzętowe, czy usunięcie błędów wykrytych po wydaniu poprzedniej wersji BIOS.

Nowe wersje BIOS często zawierają łatki bezpieczeństwa, które chronią Twój komputer przed potencjalnymi zagrożeniami i wirusami. Poprawiają także stabilność systemu, eliminując błędy działania.

Jeśli masz problemy z działaniem swojego komputera, aktualizacja BIOS może pomóc w ich rozwiązaniu, ponieważ zawiera ona poprawki do problemów znalezionych po wydaniu poprzedniej wersji.

Aktualizacja BIOS nie jest czymś, co powinni robić początkujący użytkownicy komputerów, ponieważ jest to procedura ryzykowna, która może zakończyć się uszkodzeniem komputera. Każdy producent nieco inaczej rozwiązuje kwestię aktualizacji BIOS. Jednak obecnie, najczęściej ten proces wygląda następująco:

1. Pobranie aktualizacji

Najpierw musisz znaleźć odpowiednią aktualizację BIOS dla swojego modelu płyty głównej na oficjalnej stronie producenta. Pamiętaj, aby pobrać właściwą wersję BIOS, ponieważ instalacja tej niewłaściwej może spowodować uszkodzenie sprzętu.

2. Przygotowanie nośnika

Następnie musisz przygotować nośnik, na którym znajduje się aktualizacja BIOS - obecnie jest to najczęściej pendrive. Nośnik powinien być sformatowany w systemie plików, który BIOS będzie w stanie odczytać, NTFS powinien być "honorowany" w większości przypadków.

3. Wejście do BIOS

Przed aktualizacją BIOS, musisz wejść do samego BIOS-u. To zwykle osiąga się przez naciśnięcie odpowiedniego klawisza (instrukcja wejścia do BIOS wyświetla się na ekranie podczas rozruchu maszyny) podczas uruchamiania komputera. Czasami jest tak, że producent wyświetla odrębny klawisz dla procesu aktualizacji BIOS-u i to tam należy skierować nasze kroki.

4. Aktualizacja BIOS

Po przejściu na odpowiedni ekran, znajdź opcję dotyczącą aktualizacji BIOS i postępuj zgodnie z instrukcjami. Wybierz plik z nośnika i rozpocznij proces. Nie przerywaj procesu ani nie wyłączaj komputera w trakcie aktualizacji, ponieważ może to spowodować uszkodzenie płyty głównej.

5. Restart komputera

Po zakończeniu aktualizacji BIOS, komputer zostanie zresetowany. Sprawdź, czy wszystko działa poprawnie i czy BIOS został zaktualizowany do nowszej wersji.

Czy aktualizacja BIOS jest bezpieczna?

Aktualizacja BIOS może być ryzykowna, jeśli nie zostanie przeprowadzona z należytą ostrożnością. Nieprawidłowo wykonana aktualizacja może spowodować uszkodzenie komputera, czego raczej każdy chce uniknąć. Dlatego warto podążać za instrukcjami producenta i upewnić się, że posiadamy odpowiednią aktualizację dla swojego modelu płyty głównej. Jeśli nie jesteś pewien, czy podołasz - raczej nie bierz się za aktualizowanie BIOS-u. Jakikolwiek błąd może być naprawdę kosztownym problemem.

Rola Windows Update w aktualizacji BIOS

Istnieje raczej wąska grupa komputerów, gdzie to Windows Update jest odpowiedzialne nie tylko za dostarczanie aktualizacji systemowych i sterowników, ale również i nowych wersji BIOS.

Jeśli producent płyty głównej udostępnił aktualizację BIOS jako część dostępnych aktualizacji systemowych, Windows Update może automatycznie pobrać i zainstalować tę aktualizację. Warto więc regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji systemowych za pomocą Windows Update. Taki proces zazwyczaj jest dużo bezpieczniejszy i pozwala uniknąć błędów w trakcie manualnego wprowadzania paczki z poprawkami.

Aktualizacja BIOS to ważna procedura, która może przynieść wiele korzyści. Jednak należy podchodzić do niej z ostrożnością i nie wykonywać jej, jeżeli nie czujemy się na siłąch - aby uniknąć ryzyka uszkodzenia sprzętu. Windows Update może być pomocne w aktualizacji BIOS, jeśli producent udostępnił odpowiednie aktualizacje jako część dostępnych aktualizacji systemowych. Jeżeli tak jest u Ciebie - możesz spróbować wykorzystać ten fakt i instalować je niemal bez obaw. W każdym innym przypadku - uważaj i upewnij się, że wykonujesz wszystkie kroki zgodnie z instrukcją producenta.