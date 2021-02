W dalszym ciągu trwająca pandemia powoduje, że bardziej obawiamy się o jutro, o dzisiaj, o to co będzie za jakiś czas. Niektórzy z nas stracili pracę, inni zdrowie, jeszcze inni kogoś bliskiego. Pandemia powoduje tragedie wielu ludzi i choć opowiem o tym w luźnym tonie – mam na uwadze, że nie jest to wcale coś generalnie śmiesznego. Bo choć w tym tekście sama pandemia zostanie odrobinę strywializowana, to mimo wszystko mam świadomość powagi tej sytuacji.

Okej, to co pozwoliło mi przetrwać pandemię?

Odrobinę pokiereszowany, naznaczony już COVID-em, ale żyję. W moim przypadku nie było źle, choć przy narzeczonej już siedziałem po nocach i sprawdzałem, czy oddycha. Dotychczas tylko ja byłem tym człowiekiem, którego „słychać, jak łapie oddech” (astma to zło). COVID-19 spowodował, że po raz pierwszy serio bałem się, że ktoś mi zejdzie w mojej obecności. Obyło się jednak bez ofiar i wspólne doświadczenia w tym względzie (nie tylko) powodują, że my nie będziemy się zastanawiać nad zasadnością szczepienia się. Jak tam u Was… ach, nie pytam. Przejdźmy do rzeczy, dzięki którym nie przepadłem jak 70 mln złotych.

Żeby żyć… trzeba jeść

No, przecież że nie będę żył w trakcie pandemii samym (morowym) powietrzem, czy słońcem. Moment, w którym w sugestywny sposób „nie zalecano” wychodzenia na zewnątrz, wprowadzano obostrzenia był szokiem i zmusił mnie do zmiany przyzwyczajeń. Do sklepu wyjść – strach. Do apteki – w sumie też, bo tam z reguły są chorzy ludzie. Do lekarza podobnie – ale przychodnie i tak nieczynne. Ale mówimy o jedzeniu, zakupach. No i tutaj trzeba przyznać uczciwie: jedzenie na dowóz, zakupy na dowóz to czyste złoto.

Jeszcze jakiś czas temu zakupy na dowóz były traktowane jako rozwiązanie dla zapracowanych lub fanaberia dla zblazowanych, leniwych ludzi. Obecnie chyba już nikt tak nie myśli. W Rzeszowie prężnie sobie działa Glovo. Zlecasz, co chcesz otrzymać z marketu i o ile jest to dostępne w sklepie, zakupy dotrą do domu. Czasami prędzej, czasami później. Rzadko się zdarzało, żeby zakupy nie trafiły do nas tego samego dnia (ostatnio tak było, gdy Polaków w klimacie przejściowym ponownie zaskoczyła… zima). Czasami jest tak, że nie ma w pakunkach wszystkich rzeczy z listy. W ostatnich trudniejszych warunkach warto było tak po ludzku wesprzeć dostawcę odpowiednim napiwkiem. Ci ludzie czasami na rowerach, czasami w samochodach brodzą wśród zaśnieżonych parkingów, zasp, błota pośniegowego. Cholera, bohaterzy naszych czasów. I tu nie robię sobie żartów.