To sposób i jakość wykonania telewizora, bo charakteryzuje się bardzo dobrym designem. Podstawka nie wygląda tandetnie, lecz wręcz przeciwnie – emanuje elegancją i jest bardzo stabilna. Nie wszystkim będą odpowiadać jej wymiary, bo potrzeba sporo przestrzeni z przodu i tyłu telewizora (po blisko 20 cm), a jeśli to nie jest dla Was problemem, to nie macie się czym martwić. Tym bardziej, że sam panel prezentuje się znakomicie – ramka nie okala wyświetlacza w tradycyjny sposób, lecz jest poniżej samego panelu.

To może budzić pewne obawy, bo rzeczywiście ochrona ekranu jest wtedy dość marna, ale muszę przyznać, że efekt wizualny jest po prostu znakomity i na każdym, kto to zauważy zrobi niemałe wrażenie. Stosunek powierzchni ekranu do obudowy wynosi 93.8 %, więc całkiem nieźle. Sposób montowania podstawki wymaga odrobiny cierpliwości, ale z drugiej strony mamy pewność, że nic się przypadkowo nie wysunie lub przewróci.

Nie wszystko i nie w każdej pozycji będzie wyglądać dobrze