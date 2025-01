Staramy się przestawić na alternatywne źródła energii w obliczu kryzysu klimatycznego (choć nastąpi teraz pewien zwrot ku paliwom kopalnym, szczególnie w USA) - naukowcy więc nieustannie poszukują ciekawych rozwiązań w tym temacie. A gdyby paliwo do samolotów robić z ligniny? Wygląda na to, że może być ona jednym z bardziej obiecujących nośników energii. I to nie tak, że paliwo do samolotów robiłoby się bezpośrednio z ligniny. To nieco bardziej skomplikowane.

Reklama