Odkryto pająki-zombie. Odkryto powód ich dziwnego zachowania

Natura po raz kolejny zaskakuje naukowców, dostarczając scenariuszy rodem z horrorów, albo ze świata znanego z serii gier wideo The Last of Us. W Irlandii odkryto nowy gatunek grzyba, który infekuje jaskiniowe pająki, przejmując kontrolę nad ich zachowaniem, by skuteczniej rozprzestrzeniać swoje zarodniki. Ten niezwykły organizm, nazwany Gibellula attenboroughii na cześć słynnego przyrodnika Davida Attenborougha, zmienia życie swoich ofiar w przerażający koszmar.

Reklama

Pająki-zombie. Grzyby atakują i zmuszają organizmy do posłuszeństwa

Historia rozpoczyna się w 2021 roku, kiedy ekipa BBC natrafiła na martwego pająka pokrytego grzybem w opuszczonym magazynie prochu w Irlandii Północnej. Po przeprowadzeniu badań przez naukowców okazało się, że był to przedstawiciel gatunku Metellina merianae, zainfekowany przez nowo odkryty grzyb. Kolejne ekspedycje potwierdziły, że podobne przypadki występują w naturalnych jaskiniach na terenie całej Irlandii.

Fot. CABI

Mechanizm działania tego pasożytniczego grzyba wciąż pozostaje zagadką, ale przypomina on sposób działania znanego już ophiocordycepsa, który infekuje mrówki, zmuszając je do zmiany zachowania i doprowadzając do ich śmierci w miejscach sprzyjających rozprzestrzenianiu zarodników. W przypadku pająków, Gibellula attenboroughii powoduje, że zainfekowane osobniki opuszczają swoje kryjówki i przemieszczają się na odsłonięte powierzchnie ścian i sufitów jaskiń, gdzie giną, stanowiąc idealne podłoże dla rozwoju grzyba.

Zjawisko to budzi nie tylko fascynację, ale i pytania o jego wpływ na populacje pająków. Wstępne badania sugerują, że takie infekcje mogą mieć znaczący wpływ na ekologię jaskiń, potencjalnie prowadząc do masowych wymierań niektórych gatunków. Naukowcy podkreślają konieczność dalszych badań, szczególnie w kontekście substancji biochemicznych, które mogą być produkowane przez grzyba, aby kontrolować zachowanie żywiciela.