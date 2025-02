WHO odradza korzystanie z tej przyprawy. Jest w każdym polskim domu

WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała nowe wytyczne, w których zaleca zastąpienie tradycyjnej soli kuchennej zamiennikami o obniżonej zawartości sodu. To kolejny krok w globalnej walce z nadmiernym spożyciem soli, które jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób serca, udarów i nadciśnienia. Ale co dokładnie kryje się za tą rekomendacją i czy jesteśmy gotowi na taką zmianę?

Sól nie jest problemem, tylko sód

Sól, a dokładniej zawarty w niej sód, od dawna znajduje się na celowniku organizacji zdrowotnych. WHO szacuje, że aż 1,9 miliona zgonów rocznie na świecie można przypisać nadmiernemu spożyciu soli. Zalecana dzienna dawka sodu to nie więcej niż 2 gramy, jednak przeciętny człowiek spożywa go ponad dwa razy więcej – około 4,3 grama dziennie.

Mimo że od lat mówi się o konieczności ograniczenia soli, osiągnięcie tego celu okazało się niezwykle trudne. W 2013 roku kraje członkowskie WHO zobowiązały się do zmniejszenia spożycia soli o 30% do 2025 roku, jednak większość z nich nie osiągnie tego celu. WHO przedłużyło więc termin do 2030 roku, ale wciąż pozostaje pytanie: jak zachęcić ludzi do zmiany nawyków?

Jednym z kluczowych rozwiązań, które WHO proponuje, jest sól wzbogacona potasem. To produkt, w którym część chlorku sodu (tradycyjnej soli) zastąpiono chlorkiem potasu. Potas to niezbędny minerał, który odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu organizmu. Jego odpowiednie spożycie pomaga obniżyć ciśnienie krwi, a jednocześnie wiele osób na świecie cierpi na niedobór potasu. WHO zaleca dzienne spożycie potasu na poziomie 3,5 grama, jednak większość ludzi nie osiąga nawet tej wartości.

Kluczową zaletą soli wzbogaconej potasem jest to, że można jej używać dokładnie w taki sam sposób jak tradycyjnej soli. Wygląda tak samo, nadaje potrawom słony smak i nie wymaga zmiany nawyków kulinarnych. W największym dotychczasowym badaniu z udziałem soli wzbogaconej potasem ponad 90% uczestników nadal używało jej po pięciu latach. To pokazuje, że zmiana jest nie tylko skuteczna, ale również łatwa do zaakceptowania.