Sam zamieniałem miejscami krzyżak i gałkę. Jak sprawdza się pad Astro C40 TR?

Według zapewnień producenta, C40 będzie działać na jednym ładowaniu 12 godzin i choć nie miałem okazji przesiedzieć pół doby przy jednej sesji, to tak na oko jest to wartość realna i raczej niespecjalnie przejmowałem się tym, że podczas zabawy kontroler zaskoczy mnie tak nieprzyjemnie, jak robi to często DualShock 4.

Śrubokręt i do dzieła

Astro C40 to konfigurowalny pad, wystarczy tylko chwycić za śrubokręt z zestawu. Odkręcamy frontową płytkę zabezpieczoną czterema śrubkami. Kiedy ją zdjąłem, zobaczyłem trzy „sloty” – umieszcza się w nich jeden z trzech modułów. Mamy dwie gałki i jeden krzyżak – tak, dobrze myślicie – można zamienić je miejscami wedle uznania. Dziwne ustawienie dwóch gałek po lewej stronie kontrolera pominę, bo nie ma ono sensu, natomiast wszyscy, którym przeszkadzają dwa analogi umieszczone w jednej linii (znak rozpoznawczy PlayStation 4) będą zachwyceni. Wystarczy kilka chwil by przełożyć krzyżak na dół, a gałkę do góry by uzyskać efekt właściwy dla padów do Xboksa One. Czy gra się tak lepiej? Wszystko zależy od preferencji i przyzwyczajenia, każde ustawienie ma swoich zwolenników i przeciwników, jednak moim zdaniem pomysł stosowany w kontrolerach Microsoftu jest bardziej naturalny dla dłoni, co przekłada się też na wygodę grania. Dla mnie więc możliwość przełożenia lewej gałki na górę i zrobienie konstrukcji asymetrycznej jest jednym z największych atutów Astro C40.