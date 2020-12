Spór ten toczy się od 2015 roku, kiedy to Poczta Polska złożyła wniosek do Urzędu Patentowego o unieważnienie znaku towarowego Paczkomaty. Zdaniem naszego narodowego operatora pocztowego nie można zastrzegać nazwy składającej się z utartych, potocznych czy powszechnych określeń. Według Poczty Polskiej znakiem towarowym może być jedynie nazwa, która nie opisuje wprost rodzaju towaru czy usługi, a Paczkomat jednoznacznie wskazuje na automat do paczek.

Urząd Patentowy w 2016 roku oddalił wniosek Poczty Polskiej, a ta złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który decyzję UP uchylił w 2017. Z kolei InPost wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który do dziś jej nie rozstrzygnął (źródło: Forsal).

Jak wspominałem we wstępie, o sporze tym dowiedziałem się po publikacji wpisu o planach postawienia takich automatów do paczek pod Biedronkami, w którym to nazwałem je „paczkomatami”. Prawnicy InPostu zwrócili się wtedy do nas z żądaniem sprostowania i zaprzestania używania tej zastrzeżonej nazwy w kontekście automatów do paczek innych niż od InPostu.

W tamtym czasie miałem z tego powodu pewnego rodzaju zgrzyt, gdyż użyłem tego zwrotu jako nazwy potocznej, która zdążyła już zadomowić się w słowniku w odniesieniu do takich automatów. Dziś mam już nieco inne zdanie na ten temat i zaczynam wątpić w słuszność poczynań Poczty Polskiej i roszczeń, co do zastrzegania nazwy Paczkomat. Zresztą, jeśli nawet rzecznik patentowy ma w tym temacie wątpliwości, to my chyba również możemy o tym podyskutować.

Moje wątpliwości, co do zasadności i prawdziwych intencji Poczty Polskiej wzbudza czas, w którym ten spór rozpoczęła. InPost zastrzegł nazwę Paczkomaty jeszcze w 2010 roku, kiedy to nikt jeszcze nie wierzył w sukces tego przedsięwzięcia.

Systematycznie latami InPost budował swoją markę wokół swoich Paczkomatów i kiedy po kilku latach okazało się to strzałem w dziesiątkę, inne firmy dopiero wtedy zaczęły dostrzegać potencjał tego rozwiązania.

Swój wpis o automatach SwipBox pisałem w czasie, kiedy InPost miał 2,9 tysięcy Paczkomatów. Poczta Polska na konferencji prasowej w 2019 roku zapowiedziała do końca tamtego roku postawienie 200 takich maszyn, co udało się dopiero w październiku 2020 roku.

Dziś InPost ma już 10 tysięcy Paczkomatów, a w ciągu ostatniego roku postawili 4 tysiące nowych, to bez wątpienia lider tego rozwiązania w Polsce. Nie wiem czy kiedykolwiek, jakiejkolwiek innej firmie uda się rozwinąć ten biznes w podobnej skali, nawet w sytuacji, gdy uda się zdjąć zastrzeżenie nazwy Paczkomaty.

A przecież to nie tylko skala dostępności wyróżnia Paczkomaty InPostu od innych tego typu automatów. InPost cały czas rozwija rozwiązania w nich zastosowane, że wspomnę tylko o znakomitej aplikacji InPost Mobile, dzięki której możemy zdalnie otwierać skrytki czy nawet już nadawać samemu paczki w Paczkomatach i to bez naklejania etykiet.

Czy to pozwala InPostowi na korzystanie z zastrzeżonej nazwy, która będzie wyróżniała ich maszyny na tle innych? Wydaje mi się, że tak. Racja, konkurencja jest tu potrzebna, choć InPost nie zachowuje się w tym temacie jak monopolista, cały czas utrzymuje konkurencyjne ceny, ale przecież nikt nie zabrania innym firmom na tworzenie własnej sieci takich maszyn. To czy się im uda, to już inny temat.

Mam tylko jedno zastrzeżenie, co do polityki zastrzegania nazw przez InPost i uważam, że ten znak towarowy powinien im zostać odebrany. Mam tu na myśli Pocztomat, który zastrzegli profilaktycznie wraz z Paczkomatem. Myślę, że to byłoby kompromisowe rozstrzygnięcie tego sporu. Pocztomaty byłyby dobrą i adekwatną nazwą dla automatów do paczek, które stawia teraz Poczta Polska.