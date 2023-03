Aplikacja Microsoft Outlook za darmo dla komputerów z macOS

Korzystacie jeszcze z aplikacji desktopowych do obsługi poczty e-mail? Jeśli tak i posiadacie komputer z macOS na pokładzie, od dziś za darmo możecie zainstalować Microsoft Outlook.

Nie lada niespodzianka czeka dziś użytkowników komputerów z systemem macOS na pokładzie. Microsoft zdecydował się na udostępnienie im aplikacji do obsługi poczty e-mail Microsoft Outlook zupełnie za darmo.



Aplikacja Microsoft Outlook pojawiła się dziś w App Store do pobrania za darmo, nie potrzebujemy już do tego subskrypcji Microsoft 365 czy licencji na zestaw aplikacji Microsoft Office.



Osobiście pobrałem Microsoft Outlook z App Store przed chwilą - trochę trwała sama instalacja, ale w końcu się udało. Po uruchomieniu otrzymamy możliwość dodania do niej konta e-mail z Outlook.com, Gmail.com, Yahoo, iCloud.com czy dowolnego innego konta e-mail po IMPAP czy POP3.



Dodałem konto Outlook.com, działa tu bez problemu logowanie przy użyciu aplikacji Microsoft Authenticator, a więc wystarczy wprowadzić adres e-mail i potwierdzić logowanie w aplikacji, bez konieczności wpisywania hasła. Po zalogowaniu pobierane są wszystkie wiadomości z naszego konta, łącznie z aliasami - tak więc to 1:1 obsługa naszego konta, które znamy ze strony Outlook.com, włącznie ze skrzynką odbiorczą podzieloną na Priorytetowe i Inne.



Aplikacja Microsoft Outlook ma też zintegrowaną obsługę Kalendarza Microsoft i Kontaktów Microsoft. W przypadku widgetów, możemy na razie liczyć na dodanie do nich samego Kalendarza.

Aplikację Microsoft Outlook możecie pobrać za darmo z App Store pod tym linkiem.

Źródło: The Verge.

Stock Image from Depositphotos.