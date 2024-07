Oto najnowszy kontroler do Xboksa. Wyróżnia go nietypowy kształt

Nie ważne po której stronie konsolowych przepychanek stoicie, prawdopodobnie pady od Xboksa są wam doskonale znane. To uniwersalne kontrolery które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością nie tylko wśród użytkowników konsol Microsoftu. Są idealnie do odpalania wszelkiej maści gier w chmurze, wspaniale sprawdzają się podłączone do iPadów czy jako pady przy podłączeniu Steam Decka do stacji dokującej.

Wszyscy kojarzymy je z tym samym, nieco już wyświechtanym, kształtem. Ale by nie było nudno, Microosft czasami rzuca podkręcone w postaci szalonych projektów — jak "futerkowe" edycje limitowane z Sonica, pachnące pizzą limitki z "Wojowniczych żółwi ninja" czy ich najnowszy projekt z Deadpoola.

Xboks doczekał się kontrolera z pośladkami. To edycja limitowana z okazji premiery Deadpoola

Najnowszy kontroler nie trafi oficjalnie do sklepów — i to chyba nikogo specjalnie nie powinno dziwić, bo nie wygląda na specjalnie wygodny w obyciu. Może jednak okazać się niezwykłą gratką dla kolekcjonerów, którzy zechcą wzbogacić swoją stertę przedmiotów o coś specjalnego. By móc go zgarnąć niezbędne będzie śledzenie i podanie dalej wpisu o tym padzie:

Jako że zbliżający się film o Wolverinie i Deadpoolu z założenia miał być szalony, to i same edycje limitowane również muszą być odpowiednio odjechane. Nie sądzę, by nadawały się one do faktycznej gry, ale to bez większego znaczenia.

Ciekawy sposób na promocję filmu — a przy okazji niezwykła gratka dla kolekcjonerów. Prawdopodobnie tych kontrolerów będzie naprawdę niewiele, aż strach pomyśleć ile będą warte na internetowych aukcjach chwilę po tym, jak pierwsi szczęściarze będą mogli położyć na nich ręce.