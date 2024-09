Infinix ZERO 40 5G to flagowy smartfon stworzony we współpracy z GoPro, JBL i WGSN. Wyposażony w ultraszerokokątny aparat 50 Mpx, nagrywa wideo 4K ProStable z obu kamer. Stylowy design, mocne podzespoły i innowacyjne funkcje AI mają sprawić, że będzie liderem w mobilnej fotografii.

Infinix Mobility, marka technologiczna założona w 2013 roku, dynamicznie rozwija się na rynku, projektując, produkując i sprzedając inteligentne urządzenia na całym świecie. Ich produkty łączą modny design, wydajność i przystępność, umożliwiając użytkownikom dostęp do najnowszych technologii. Infinix prezentuje teraz swój najnowszy smartfon ZERO 40 5G, który wyróżnia się funkcją nagrywania wideo 4K ProStable, zarówno z przedniego, jak i tylnego obiektywu.

To flagowiec stworzony we współpracy z GoPro, JBL i WGSN (Worth Global Style Network), liderem w prognozowaniu trendów. Jego ultraszerokokątny aparat ma rozdzielczość 50 Mpx, a nagrywanie w 4K zapewnia zaawansowaną jakość obrazu. Współpraca z GoPro pozwala użytkownikom na łatwe połączenie smartfona z urządzeniami tej marki, co umożliwia korzystanie ze smartfona jako monitora GoPro, z możliwością regulacji nagrań w czasie rzeczywistym.

Do głównych trendów w rozwoju smartfonów należy obecnie opracowanie idealnej kamery oraz zestawu funkcji do nagrywania filmów. Mając to na uwadze, stworzyliśmy nasz flagowy smartfon z funkcją nagrywania 4K 60 FPS ProStable dostępną w przednim i tylnym aparacie. Naszym celem jest podniesienie jakości nagrywania wideo w smartfonach do poziomu profesjonalnego, umożliwiając każdemu stanie się operatorem filmowym własnego życia.

Infinix ZERO 40 5G. Oto smartfon dla fanów fotografii

Wzornictwo Infinix ZERO 40 5G powstało dzięki współpracy z WGSN, która wykorzystała "Raport trendów kolorystycznych smartfonów 2025" jako podstawę do określenia kolorystyki urządzenia. To połączenie wiedzy o zachowaniach konsumentów z doświadczeniem Infinix w innowacjach technologicznych pozwala na uwzględnienie kluczowych trendów, które mogą wpłynąć na rozwój globalny.

ZERO 40 5G ma zakrzywiony wyświetlacz AMOLED chroniony szkłem Corning Gorilla Glass Smartfon wyposażony jest w główny obiektyw 108 Mpx z OIS oraz przedni 50 Mpx. Jako pierwszy model Infinix wprowadza ultraszerokokątny obiektyw 120° z matrycą 50 Mpx. Funkcja PDAF zapewnia ostrość zdjęć i filmów, a trzy mikrofony gwarantują precyzyjne nagrywanie dźwięku, eliminując szumy. Urządzenie posiada do 24 GB rozszerzonej pamięci RAM, obsługuje szybkie ładowanie 45 W oraz ładowanie bezprzewodowe 20 W. Smartfon integruje również funkcje AI, które optymalizują jakość obrazu i dźwięku, a jako jeden z pierwszych modeli jest zintegrowany z Google Gemini.