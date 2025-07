Oto hit po który sięgną wszyscy właściciele PS5. Sony pokazuje więcej Ghost of Yōtei!

Sony ostatnio nie ma najlepszego czasu - ale próbuje jak może wkupić się w łaski graczy. Pomijając już kwestie takie jak wstrzymanie zamówień przedpremierowych ich flagowego smartfona, to najzwyczajniej w świecie właściciele PlayStation nie są tak rozpieszczani tytułami na wyłączność, jak miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Na otarcie łez w tym roku dostaną Ghost of Yōtei, czyli kontynuację hitu Ghost of Tsushima, która zadebiutuje już 2. października na PlayStation 5. Z najnowszej prezentacji dowiedzieliśmy się szeregu szczegółów dotyczących rozgrywki, fabuły oraz unikalnych rozwiązań technologicznych, które mają wynieść doświadczenie gracza na zupełnie nowy poziom.

Fabuła inspirowana japońskim folklorem i motywem onryou

Twórcy ze studia Sucker Punch postawili na głęboką, emocjonującą historię, czerpiąc inspiracje z japońskich legend. Główną bohaterką jest ronin o imieniu Atsu, która wyrusza na niebezpieczną misję. Jej celem jest odnalezienie i pokonanie sześciu bandytów odpowiedzialnych za śmierć jej rodziny. W trakcie tej krwawej vendetty, Atsu przyjmuje przydomek onryou, stając się legendarnym duchem zemsty, a jej legenda rośnie z każdym kolejnym krokiem.

Jednym z kluczowych elementów Ghost of Yōtei jest otwarty świat. Został on zaprojektowany tak, by gracze mieli możliwie jak najwięcej swobody. Ekipa Sucker Punch podkreśla, że to my będziemy decydować, czy chcemy skupić się na eksploracji, walce czy jeszcze innych aspektach rozgrywki. Akcja gry toczy się w malowniczym Ezo (czyli na terenach dzisiejszej wyspy Hokkaido) w 1603 roku, a krajobrazy zachwycają różnorodnością i szczegółowością. Warto dodać, że tym razem główna bohaterka może liczyć na wsparcie niezwykłego towarzysza: wilka. To pozwoliło wprowadzić zestaw nowych mechanik i jeszcze większą immersję.

Mechanika to jeszcze nie wszystko. Ta gra też wspaniale wygląda!

Ghost of Yōtei zachwyca nie tylko oprawą graficzną, ale także unikalnymi trybami wizualnymi. Rozbudowany tryb fotograficzny pozwoli uwiecznić najpiękniejsze momenty, a powracający tryb kurosawy przenosi gracza w świat czarno-białych filmów Akiry Kurosawy. Dodatkowo pojawiają się nowe opcje: "Miike mode", zainspirowany brutalnym stylem Takashiego Miikego (autora Audition czy Visitor Q), a także "Watanabe mode" z relaksującą ścieżką dźwiękową nawiązującą do twórczości Shinichirō Watanabego (twórcy m.in. Cowboya Bebopa czy Samurai Champloo). To ukłon w stronę fanów zarówno klasycznego, jak i współczesnego kina japońskiego.

Kolekcjonerzy mogą już szykować zaskórniaki

Premiera Ghost of Yōtei to także idealna okazja do zaprezentowania specjalnej edycji konsoli PlayStation 5 oraz dedykowanych akcesoriów. Sony przygotowało limitowane wersje sprzętu, które z pewnością staną się obiektem pożądania wśród kolekcjonerów i fanów serii. Dostaniemy zarówno konsole, jak i pady Dual Sense - i to w dwóch wariantach: z czarnymi i złotymi wykończeniami. Ale jeżeli nie potrzebujecie całej konsoli, to spokojnie: panele sprzedawane będą także osobno. I to zarówno w wersji do wariantów Slim, jak i Pro.

Premiera Ghost of Yōtei planowana jest na 2. października tego roku!