Okradała Polaków "na pracownika banku". Teraz stanie przed sądem

Niestety to dużo rzadsze przypadki, niż same wyłudzenia, ale to ujęcie pociągnie być może za sobą kolejne. Oszustwa „na pracownika” banku to jedne z najczęstszych i prawdopodobnie najbardziej skutecznych ataków, którego ofiarami padają rodacy.

W tym akurat przypadku udało się zatrzymać 20-letnią kobietę, która wyłudziła tym sposobem od 35-letniego mieszkańca powiatu opolskiego ponad 30 tysięcy złotych. Scenariusz takiego ataku przebiega niemal zawsze tak samo, tym razem przestępca zadzwonił do swojej ofiary podając się za pracownika banku, z informacją o stwierdzonym włamaniu na jego konto bankowe i trzech próbach wypłaty zgromadzonych na jego rachunku środków pieniężnych.

To klasyczny przykład socjotechniki stosowanej przez przestępców, wzbudzającej strach i wyłączającej tym samym zdrowy rozsądek, ofiara myśli już w tej chwili o uratowaniu swoich pieniędzy i chce tylko usłyszeć, jak może to zrobić. Przestępca podający się za pracownika banku poradził wówczas, by przelał ponad 30 tysięcy złotych na nowy numer konta, by uchronić te środki przed kradzieżą.

Numer oczywiście należał do przestępców, o czym 35-letni mieszkaniec powiatu opolskiego dowiedział się po urwaniu kontaktu z rzekomym pracownikiem banku i skontaktowaniu się później ze swoim bankiem i prawdziwym jego pracownikiem.



W tej sprawie funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego opolskiej komendy podjęli czynności operacyjne i procesowe mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawców tego przestępstwa. Opolscy kryminalni na podstawie zgromadzonych informacji, przy współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymali na terenie Białej Podlaskiej 20-letnią kobietę narodowości ukraińskiej podejrzewaną o udział w tym oszustwie wspólnie z innymi osobami. Kobieta została zatrzymana w Białej Podlaskiej.

Zatrzymana kobieta usłyszała już zarzut oszustwa, za który grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl

Stock Image from Depositphotos.