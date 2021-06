Patrząc po żniwach jakie zbierają cyberprzestępcy na oszustwach w sieci, podatność na różnego rodzaju zagrożenia i wyłudzenia cały czas jest duża. Nie bez przyczyny jest tutaj ciągłe zmienianie sposobów ataków, do tego cały czas pojawiają się nowe, przez co nieświadomi użytkownicy internetu wpadają w ich sidła. Zwłaszcza, jeśli spotykają się z nimi po raz pierwszy, więc rozwiązanie takiego testu (z sugestywnymi odpowiedziami) może ich ustrzec przed takimi zdarzeniami.

Wyniki badania bezpieczeństwa przeprowadzonego przez Norstat.pl

Zanim jednak przejdziemy do testu, zerknijmy na wyniki badania, które pokazuje, że takie edukowanie jest bardzo potrzebne. Ponad połowa Polaków (58%) przyznaje w nim, iż oni lub ich bliscy zetknęli się z taką próbą oszustwa w sieci.

Najwięcej ataków odbywa się przy wykorzystaniu fałszywych wiadomości SMS, z taką próbą oszustwa spotkało się już 4 na 10 Polaków. Nieco mniej, ale nadal sporo było prób wyłudzeń podczas zakupów w fałszywych sklepach internetowych. Najczęściej były to sklepy z produktami w popularnych markach w atrakcyjnych cenach.

Podobny odsetek ankietowanych spotkał się z próbą „wyłudzenia na BLIKA„. Tu najcześciej atak odbywał się na Facebooku, gdzie po przejęciu danego konta przestępcy wysyłali prośby do znajomych z listy kontaktów o przelew z uwagi na jakąś dramatyczna sytuację, w jakiej się znaleźli.

Z kolei 1 na 5 polaków zetknęło się próbą wyłudzenia pieniędzy, przez poszywanie się pod pracownika banku czy policjanta.

Test bezpieczeństwa mBanku

Przejdźmy już do samego testu. Z już udzielonych w nim odpowiedzi wynika, iż 67% badanych nie jest podatnych na oszustwo „na policjanta„. Przy czym najmłodsi badani z przedziału wiekowego 18-24 lat tylko w 55% wybrali właściwą reakcję na takie oszustwo. Co ciekawe, w najstarszej grupie wiekowej takich prawidłowych odpowiedzi było aż 70%.

Osobiście trudno mi w to uwierzyć z uwagi, że to właśnie osoby najstarsze najczęściej padają ofiarą tego typu wyłudzeń. Podejrzewam, że charakter tego testu i sugestywne odpowiedzi pozwalają na udzielenie właściwej, ale to właśnie w tym dostrzegam walory edukacyjne tego testu. Spójrzcie na przykład na to pytanie:

Odpowiedzi pod nim nie pozostawiają wątpliwości, która jest ta właściwa. Być może dzięki takiemu testowi osoby, które pierwszy raz się zetkną z takim oszustwem przypomną sobie, co powinni w takiej sytuacji zrobić.

Przy powyższym pytaniu tylko 15% badanych nie wiedziało, jak się w takiej sytuacji zachować.

Z odpowiedzi na kolejne pytania wynika, iż 70% osób prawidłowo rozpoznaje fałszywą wiadomość na temat blokady konta, a 80% prawidłowo zareagowałaby na fałszywą wiadomość SMS z popularnym ostatnio atakiem z dopłatą do paczki.

Niestety tylko 53% osób uważnie sprawdza opinie o nowych sklepach internetowych z atrakcyjnymi cenami. Jednocześnie 1/3 badanych uważa, iż sprawdzenie tych opinii zamieszczonych przez dany sklep plus telefon podany na stronie wystarczy, by zaufać takiemu sklepowi.

Jak Wy wypadlibyście przy takim teście? Zapraszam do jego wypełnienia na tej stronie. Po jego wypełnieniu wyślijcie go proszę znajomym czy bliskim z rodziny.

Stock Image from Depositphotos.