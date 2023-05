Oszukiwała ludzi na fałszywe wycieczki. Grozi jej 8 lat odsiadki

Sezon wakacyjny już na horyzoncie, a to oznacza, że niebawem będziemy rozglądać się za ofertami wycieczek. Dla internetowych scamerów to świetna okazja do zarobku, bo Polacy niestety wciąż nabierają się na proste oszustwa. Dokładnie tak, jak ofiary 21-letniej warszawianki.

Uwaga na fałszywe oferty wycieczek!

Mazowieccy policjanci poinformowali na swojej oficjalnej stronie o ujęciu internetowej oszustki, która naciągała nieświadomych poszukiwaczy wakacyjnych wyjazdów na fałszywe oferty. W ogłoszeniu sprzedająca informowała, że musi zrezygnować z wycieczki przez chorobę dziecka, dlatego odsprzedaje bilety w atrakcyjnej cenie, by odzyskać część poniesionych kosztów. Jedna z ofiar przesłała przy pomocy prywatnej korespondencji skany dokumentów z danymi osobowymi, a niedługo po tym zaczęła otrzymywać oskarżenia, że jest oszustką wyłudzającą pieniądze.

Okazało się, że sprawca wykorzystał dane kobiety do stworzenia fałszywego profilu w mediach społecznościowych, a następnie za jego pomocą publikował sfabrykowane oferty wycieczek zagranicznych, wyłudzając w ten sposób kilkanaście tysięcy złotych. Funkcjonariuszom udało się dotrzeć do sprawcy zamieszania – 21-letniej mieszkance Warszawy grozi teraz do 8 lat pozbawienia wolności.

Niestety nie wszystkie przypadki internetowych oszustw kończą się happy endem. Mazowiecka policja apeluje więc o ostrożność, zwłaszcza w nadchodzącym okresie wakacyjnym. Pod tym adresem znajdziecie pełną listę przydatnych wskazówek jak uniknąć wakacyjnego oszustwa, przygotowaną przez policję i instytut NASK.

„Nie odpowiadaj na niespodziewane e-maile, SMS-y, wiadomości w komunikatorach, mediach społecznościowych lub telefony z ofertami wakacyjnymi. Linki i załączniki w wiadomościach e-mail mogą prowadzić do złośliwych stron internetowych lub zawierać wirusy zarażające urządzenie. Zarezerwuj wakacje bezpośrednio w linii lotniczej, hotelu, lub przez renomowanego agenta/organizatora wycieczek” – fragment komunikatu policji

Stock image from Depositphotos