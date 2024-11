Oszuści niestety nie mają ani wstydu, ani czasu na przerwę. Cały czas wymyślają nowe metody jak ukraść pieniądze uczciwych ludzi. Chwila nieuwagi może nas kosztować naprawdę wiele, dlatego warto się wystrzegać i ufać intuicji przy najdrobniejszej niepewności.

Uwaga, oszuści podszywają się pod BIK!

Szukając kolejnych metod, oszuści wybierają te, które najłatwiej można zignorować, bo przecież muszą być pewne. Niestety, najciemniej pod latarnią i tym razem wzięli sobie za przykrywkę Biuro Informacji Kredytowej. W celu wyłudzenia wrażliwych danych oszuści wysyłają wiadomości SMS, w których informuje o potrzebie weryfikacji numeru PESEL w związku z umową pożyczkową.

PESEL został zweryfikowany (data) przez BIK. Przez ciebie podpisana umowa pożyczki gotówkowej.

Tak napisany SMS zostaje rozesłany do potencjalnych ofiar. Następnie zaczyna dzwonić telefon, z kimś podszywającym się pod konsultanta Biura Informacji Kredytowej. Wszystko oczywiście bazuje na tym, że odbiorca wiadomości przestraszy się już pierwszych słów i nie do końca rozumiejąc, co się wydarzy, podejmie niefortunną decyzję i wejdzie w rozmowę z konsultantem.

BIK ostrzega, nie wykonuj poleceń konsultanta/ki, ZAKOŃCZ ROZMOWĘ natychmiast

Nadawca może widnieć jako "BIK" albo "BIK S.A.", lecz to na pewno nie jest Alert BIK. Taki alert ma zawsze nazwę instytucji udzielającej pożyczki, na przykład banku. Historię alertów można także sprawdzić poprzez zalogowanie się do swojego konta w BIK. Tam będzie lista ze wszystkimi wysłanymi alertami oraz powiadomieniami.

BIK doradza zachować czujność i spokój, oszustom właśnie o to chodzi, aby swoje potencjalne ofiary wytrącić z równowagi. Ze zdenerwowanej osoby jest łatwiej wyłudzić informacje, których użycie może doprowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Ważne jest także, aby tego typu ostrzeżenia podawać dalej, swoim bliskim, znajomym, kolegom z pracy. Czujność w naszych czasach jest bardzo potrzebna.