To najlepszy dokument na Netflix. Ostatni Taniec – recenzja całego sezonu

Nie tylko Michael Jordan

Początkowo myślałem, że dokument będzie w całości skupiał się na Jordanie – ikonie nie tylko Chicago Bulls, ale również NBA, jak i sportu jako takiego. I fakt, to on jest tu głównym bohaterem, ale też w dużej mierze ze względu na to, jak zmienił amerykańską koszykówkę, sport, a przede wszystkim drużynę, która wielokrotnie wspięła się dzięki jego ciężkiej pracy na wyżyny, sięgając po mistrzostwa NBA. Z jednej strony tyran, z drugiej świetny człowiek, a przede wszystkim niesamowity sportowiec, dla którego nie było rzeczy niemożliwych. Czy chciałbym aby materiał starał się obedrzeć go z tej kultowości? Absolutnie nie, cieszę się natomiast, że pokazał MJ’a z trochę innej strony niż mogłem to wiedzieć oglądając jedynie skróty meczów w polskiej telewizji. Ale fakt, wątek kontrowersji wokół Jordana został nieco ugrzeczniony, przez co trudno powiedzieć, by odbierać go w jakikolwiek inny sposób niż dotychczas. No chyba, że chodzi o jego zacięcie i oddanie koszykówce – tu ewidentnie czuć, że wkładał w sport całe serce.

Ale Ostatni Taniec nie jest opowieścią o jednym człowieku. W każdy z odcinków poznajemy historię pozostałych członków drużyny. Dowiecie się więc masy rzeczy choćby o Pippenie czy Rodmanie, którzy dość ciekawie wypadają w porównaniu z Jordanem. I to wcale nie są gorsze fragmenty – wręcz przeciwnie, momentami nawet ciekawsze niż historia ikony.

Koszykówka najwyższych lotów

Ostatni taniec to również ogrom fantastycznych ujęć z boiska i to nie tylko z sezonu 1997-1998. Do tego odpowiednio pokazanych – nie jako przerywnik, a jako część opowiadanej historii. To nie są proste rzeczy w montażu, szczególnie przy tak dużej ilości materiału źródłowego. Ale twórcy dysponowali też masą niepublikowanych dotychczas nagrań z autobusów, szatni czy nawet pola golfowego, na którym lubił grywać Jordan. Wszystko oczywiście w ramach opowiadanej historii – i ponownie idealnie wręcz dobrane do danego fragmentu.

Podoba mi się też, że dokument nie zahacza o życie rodzinne Jordana czy innych zawodników, co często wydaje się w takich materiałach niepotrzebnie „tanie”. Jest oczywiście bardzo istotny dla kariery Michaela ojciec i to w jaki sposób zginał, ale wątek ma swoje uzasadnienie w opowiadanej historii.

Dokumenty w odcinkach przybierają różne formy i zdarza się, że epizody są od siebie oderwane lub nie łączą się odpowiednio dobrze. Tu wszystko ma swój początek i koniec, swoje miejsce i nawet kiedy twórcy skaczą między poszczególnymi okresami z życia zawodników czy zespołu, ma to logiczny związek, widać następstwa niegdysiejszych decyzji. To udało się bardzo dobrze pokazać. Finalnie cały sezon wydaje się pieczołowicie przygotowaną opowieścią, a w ostatnim odcinku nawet ja miałem ciarki na plecach. Brawo.