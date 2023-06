Obniża ryzyko śmierci z powodu raka płuc o 50%. Wystarczy jedna tabletka dziennie!

0

Badanie kliniczne przeprowadzone przez American Society of Clinical Oncology przyniosło obiecujące wyniki dla pacjentów z wczesnym stadium raka płuc. Według opublikowanego artykułu w New England Journal of Medicine, przyjmowana raz dziennie pigułka o nazwie osimertinib, sprzedawana pod marką Tagrisso, zmniejszyła ryzyko zgonu o połowę u podgrupy pacjentów, którzy przeszli operację resekcji guza.