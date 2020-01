Polski film powalczy o Oscara. Gala bez prowadzącego

Tegoroczne nominacje do Oscarów to lista z kilkoma niespodziankami, choć nie zabrakło tak zwanych pewniaków. Wśród najlepszych filmów znalazły się oczywiście filmy „Pewnego razu… w Hollywood”, „Joker”, „Irlandczyk” czy „1917”, ale pojawia się też nieanglojęzyczny „Parasite”, więc wysłuchane zostały niektóre wnioski o uwzględnienie takiej produkcji w głównym konkursie, zamiast spychania go do kategorii filmów nieanglojęzycznych.

Tam natomiast znalazło się inspirowane prawdziwymi wydarzeniami „Boże Ciało” w reżyserii Jana Komasy. Rywalami polskiego filmu będą między innymi wspomniany „Parasite”, „Nędznicy”, „Kraina Miodu” oraz „Tõde ja õigus”. W kategorii zdjęcia, poza pewniakami, znalazł się film „The Lighthouse”, którego zabrakło w głównej kategorii, natomiast w kategorii muzyka wraca ponownie John Williams ze ścieżką z „Gwiezdnych Wojen -Skywalker. Odrodzenie.” Tytuł ten też znalazł się w kategorii efektów specjalnych, gdzie powalczy z „Avengers. Endgame”, „Irlandczykiem”, „Królem Lwem” i „1917”.

Gala rozdania Oscarów odbędzie się 9 lutego w Dolby Theatre w Los Angeles. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przyniosła dziś bardzo dobre wieści dla Polaków, ponieważ podobnie jak rok temu będziemy śledzić wydarzenie wyczekując informacji o losach polskiego filmu walczącego o statuetkę. Pojedynek z „Parasite” będzie bardzo trudny, ale być może w przypadku jego zwycięstwa w zwykłym konkursie, „Boże Ciało” zdoła zdobyć Oscara. Przypomnijmy, że w zeszłym roku mieliśmy podobny powód do radości , gdyż nominowana została „Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego.

This year’s #Oscars at a glance: ✅ Stars

✅ Performances

✅ Surprises

🚫 Host See you Feb. 9th! — The Academy (@TheAcademy) January 8, 2020

Tym razem z góry zapowiedziano, że tegoroczna gala nie będzie posiadała żadnego gospodarza. Skandal, jaki wybuchł rok temu, skutkował rezygnacją z Kevina Harta – Internauci dotarli do jego kontrowersyjnych publikacji w Sieci, a ABC postanowiło zorganizować galę bez prowadzącego. Stacja obiecuje nam tym razem więcej gwiazd, występów i niespodzianek. To mimo wszystko ciekawa i bezpieczna decyzja, bo po tym, jak Ricky Gervais otworzył Złote Globy, można by się obawiać kolejnego podobnego występu bez hamulców ze strony kogoś innego.

Gala rozdania Oscarów na żywo w CANAL+

Jak czytamy w komunikacie prasowym, CANAL+ po raz kolejny będzie na żywo transmitował całe wydarzenie. Poniżej wszelkie szczegóły odnośnie zaplanowanej emisji.

W nocy z 9 na 10 lutego miłośnicy kina będą mogli oglądać na żywo 89. ceremonię wręczenia Oscarów®, którą poprzedzą rozmowy w studiu z ekspertami z branży filmowej. W poniedziałek lutego w godzinach 00:30 – 2:00 będzie mieć miejsce transmisja z czerwonego dywanu. O godzinie 2:00 czasu polskiego rozpocznie się gala oscarowa®. Planowany koniec transmisji to 5:00. Tego samego dnia, 9 lutego o 22:30 CANAL+ wyemituje skrót z gali. Studio oscarowe® CANAL+ poprowadzą dziennikarze filmowi Karolina Korwin-Piotrowska (prowadząca „Aktualności filmowe” w CANAL+) oraz Błażej Hrapkowicz (prowadzący „Kino mówi” w ALEKINO+).

Oscary 2020 – lista nominowanych

Film

„Le Mans ′66”

„Irlandczyk”

„Jojo Rabbit”

„Joker”

„Małe kobietki”

„Historia małżeńska”

„1917”

„Pewnego razu… w Hollywood”

„Parasite”

Reżyseria

Martin Scorsese („Irlandczyk”)

Todd Phillips („Joker”)

Sam Mendes („1917”)

Quentin Tarantino („Pewnego razu… w Hollywood”)

Bong Joon Ho („Parasite”)

Aktor pierwszoplanowy

Antonio Banderas („Ból i blask”)

Leonardo DiCaprio („Pewnego razu… w Hollywood”)

Adam Driver ( „Historia małżeńska”)

Joaquin Phoenix („Joker”)

Jonathan Pryce („Dwóch papieży”)

Aktorka pierwszoplanowy

Cynthia Erivo („Harriet”)

Scarlett Johanson („Historia małżeńska”)

Saoirse Ronan („Małe kobietki”)

Charlize Theron („Gorący temat”)

Reneé Zellweger („Judy”)

Aktor drugoplanowy

Tom Hanks („Cóż za piękny dzień”)

Anthony Hopkins („Dwóch papieży”)

Al Pacino („Irlandczyk”)

Joe Pesci („Irlandczyk”)

Brad Pitt („Pewnego razu… w Hollywood”

Aktorka drugoplanowy

Kathy Bates („Richard Jewell”)

Laura Dern („Historia małżeńska”)

Scarlett Johansson („Jojo Rabbit”)

Florence Pugh („Małe kobietki”)

Margot Robbie („Gorący temat”)

Scenariusz oryginalny

Rian Johnson („Na noże”)

Noah Baumbach („Historia małżeńska”)

Sam Mendes i Krysty Wilson-Cairns („1917”)

Quentin Tarantino („Pewnego razu… w Hollywood”)

Bong Joon Ho, Han Jin Won („Parasite”)

Scenariusz adaptowany

„Irlandczyk”

„Jojo Rabbit”

„Joker”

„Małe kobietki”

„Dwóch papieży”

Film animowany

„Jak wytresować smoka: Święta w domu”

„Zgubiłam swoje ciało”

„Klaus”

„Praziomek”

„Toy Story 4”

Film nieanglojęzyczny

„Tõde ja õigus”

„Nędznicy”

„Kraina miodu”

„Boże Ciało”

„Parasite”

„Ból i blask”

Film dokumentalny

„Amerykańska fabryka”

„The Cave”

„Krawędź demokracji”

„For Sama”

„Kraina miodu”

Zdjęcia

„Irlandczyk”

„Joker”

„The Lighthouse”

„1917”

„Pewnego razu… w Hollywood”

Muzyka

„Joker”

„Małe kobietki”

„Historia małżeńska”

„1917”

„Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie”

Piosenka

„Im Standing With You” („Przypływ wiary”)

„Into The Unknown” („Kraina lodu 2”)

„Stand Up” („Harriet”)

„(Im Gonna) Love Me Again” („Rocketman”)

„I Cant Let You Throw Yourself Away” („Toy Story 4”)

Efekty specjalne

„Avengers: Koniec gry”

„Irlandczyk”

„Król Lew”

„1917”

„Gwiezdne wojny. Skywalker: Odrodzenie”

Charakteryzacja

„Gorący temat”

„Joker”

„Judy”

„Czarownica 2”

„1917”

Scenografia

„Irlandczyk”

„Jojo Rabbit”

„1917”

„Pewnego razu w… Hollywood”

„Parasite”

Kostiumy

„Irlandczyk”

„Jojo Rabbit”

„Joker”

„Małe kobietki”

„Pewnego razu w… Hollywood”

Montaż

„Le Mans ′66”

„Irlandczyk”

„Joker”

„Jojo Rabbit”

„Parasite”

Dźwięk

„Joker”

„Małe kobietki”

„Historia małżeńska”

„1917”

„Gwiezdne wojny. Skywalker: Odrodzenie”

Montaż dźwięku

„Le Mans ′66”

„Joker”

„1917”

„Pewnego razu… w Hollywood”

„Gwiezdne wojny. Skywalker: Odrodzenie”

Film krótkometrażowy

„Brotherhood”

„Nefta Football Club”

„The Neighbors Window”

„Saria”

„Siostra”

Film krótkometrażowy dokumentalny

„In the Absence”

„Learning to Skateboard in the Warzone”

„Life Overtakes Me”

„St. Louis Superman”

„Walk Run Cha-Cha”

Film krótkometrażowy animowany

„Córka”

„Hair Love”

„Kitbull”

„Memorable”

„Sister”