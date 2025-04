Tanie akumulatory w Lidlu. Nowa oferta dla majsterkowiczów

W Lidlu, jak to w Lidlu — kolejne promocje na półkach z elektronarzędziami. Tym razem majsterkowicze będą mogli uzupełnić swój warsztat o akumulatory oraz sporo przydatnych narzędzi.

Od czwartku, 17 kwietnia, Lidl przygotował ofertę skierowaną do wszystkich miłośników domowych prac remontowych, naprawczych i ogrodowych. W najnowszej gazetce znajdziemy bogaty wybór elektronarzędzi marki Parkside w znacznie obniżonych cenach. Choć zestawy nie zawierają akumulatorów i ładowarek, sieć zadbała o to, by były dostępne osobno.

Reklama

Lidl wyprzedaje akumulatory. Przy okazji są spore przeceny na elektronarzędzia

Wśród dostępnych urządzeń wyróżnia się akumulatorowa wiertarkowkrętarka 20 V, która kosztuje jedynie 79,99 zł. To narzędzie oferuje dwa biegi obrotowe, automatyczną blokadę wrzeciona i oświetlenie LED. Dla osób, które często pracują w ciemniejszych miejscach, świetnym wyborem będzie również akumulatorowa lampa ręczna LED za 39,99 zł z 12-stopniową regulacją kąta świecenia.

Nie zabrakło również elektronarzędzi do zadań specjalnych. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V jest dostępna w cenie 119 zł (30 zł taniej). Oferuje płynną regulację obrotów, automatyczną blokadę wrzeciona i jest kompatybilna z systemem X 20 V Team.

Wszystkie narzędzia Parkside z promocyjnej oferty są kompatybilne z uniwersalnym systemem akumulatorowym X 20 V Team. Osobno można zakupić:

Akumulator 20 V, 2 Ah z ładowarką – 99 zł

Akumulator 20 V, 4 Ah – 129 zł

Lidl nie zapomniał również o fanach prac ogrodowych. W ofercie znalazły się m.in.:

Akumulatorowa kosiarka 20 V – 299 zł (100 zł taniej), z funkcją mulczowania i regulacją wysokości cięcia. Reklama

Akumulatorowa podkaszarka 20 V – 99 zł (60 zł taniej), z teleskopowym trzonkiem i pięciostopniową regulacją kąta cięcia.

Akumulatorowy opryskiwacz ciśnieniowy 12/20 V – 149 zł (40 zł taniej), idealny do pielęgnacji ogrodu. Reklama

Wszystkie te urządzenia również współpracują z systemem akumulatorowym X 20 V Team, co czyni je wyjątkowo praktycznymi i wygodnymi w użytkowaniu.

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb