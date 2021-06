Łatwiejszy dostęp do światłowodu. Orange o współpracy z TAURON i INEA

Orange Polska poinformował o podpisaniu umowy o dostępnie do sieci światłowodowej tworzonej przez TAURON Obsługa Klienta. Pozwoli to na przyłączenie do sieci ponad 200 tys. gospodarstw domowych — głównie na terenach południowej Polski. Jak podaje TAURON, łącza dla ponad 100 tys. odbiorców powstaną w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC3). Drugie tyle ma być podłączone na zasadach komercyjnych w ramach dogęszczania sieci. Sieć dostępowa w 90% powstaje z wykorzystaniem słupowych linii energetycznych.

Dzięki współpracy obu firm mieszkańcy woj. dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego będą mogli korzystać z superszybkiego Internetu. Kolejne gotowe zasięgi na sieci telekomunikacyjnej TAURONA będą udostępniane do sprzedaży w następnych miesiącach.

– mówi Leszek Chwalik, wiceprezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.

To kolejny przykład współpracy, dzięki której Orange Polska zwiększa dostępność swoich usług światłowodowych bez niepotrzebnego dublowania infrastruktury. Obecnie w zasięgu Orange Światłowodu znajduje się ponad 5 mln gospodarstw domowych w całej Polsce, z czego około 20% właśnie na sieciach udostępnionych w ramach współpracy z innymi operatorami.

— mówi Tomasz Kowal, dyrektor Rozwoju Współpracy Regionalnej Orange Polska

Orange rozszerza współpracę w ramach dostępu do światłowodów

A co to oznacza dla zwykłych użytkowników? Z informacji prasowej wynika, że pierwsi klienci będą mogli korzystać z usług Orange na nowo udostępnionych sieciach jeszcze w tym miesiącu. Dotyczyć ma to przede wszystkim budynków jednorodzinnych w gminach Bochnia (Wiejska), Brzesko, Drwinia, Łapanów, Trzciana, Żegocina w województwie małopolskim. W późniejszym terminie z szybkiego internetu światłowodowego skorzystają mieszkańcy woj. dolnośląskiego i śląskiego.

To kolejne tego typu ogłoszenie partnerstwa w ostatnim czasie. Kilka dni temu Orange Polska poinformował o rozszerzeniu współpracy z INEA, w ramach której zwiększone zostanie wykorzystanie sieci światłowodowej Fiberhost. Pozwoli to na doprowadzenie sieci do blisko 100 stacji bazowych Orange na obszarze Wielkopolski. Jak informują obie firmy, obecnie w zasięgu światłowodu Fiberhost znajduje się ponad 600 tys. gospodarstw domowych, a możliwość świadczenie usług ma ponad 50 dostawców. Do końca przyszłego roku Fiberhost ma objąć swoim zasięgiem ponad 1,3 mln gospodarstw w 8 województwach.

Od kilku lat staramy się wykorzystywać możliwości, jakie dają sieci światłowodowe innych operatorów. Dzięki temu infrastruktura nie jest niepotrzebnie dublowana. Cieszy nas rozszerzenie dotychczasowej, dobrej współpracy z należącą do INEA marką Fiberhost o kolejny zakres działań – zapewnienie łączy światłowodowych na potrzeby sieci mobilnej.

– mówi Piotr Jaworski, Członek Zarządu ds. Sieci i Technologii Orange Polska

