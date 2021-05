Serwis Speedtest.pl, który co miesiąc dzieli się wynikami swojego rankingu prędkości i jakości internetu stacjonarnego i mobilnego, co jakiś czas stara się uatrakcyjnić ten ranking pobocznymi danymi. Tym razem udostępnili dane odnoszące się do prędkości internetu w zależności od standardu, z którego korzystają użytkownicy w swoich routerach - WiFi 4, WiFi 5 i najnowszego WiFi 6.