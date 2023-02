Grupa hakerów odpowiedzialna za ataki na brytyjskie i amerykańskie instytucje została ujawniona. Dane osobowe, pseudonimy i zdjęcia przestępców upubliczniono, a ich aktywa zostały zamrożone.

Hakerzy już więcej nie pojadą do USA i UK

Departament Skarbu USA wraz z brytyjskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych ujawnił zdjęcia członków grupy Trickbot, która atakowała szpitale, placówki publiczne i sieciową infrastrukturę rządową. Hakerzy mają też na koncie liczne oszustwa i zarzuty o pranie brudnych pieniędzy, za co teraz poniosą nieprzyjemne konsekwencje. USA i UK objęły siedmiu mężczyzn sankcjami wraz z zakazem podróżowania.

Źródło: Depositphotos

Dodatkowo zakazano licznym instytucjom i firmom udostępniania funduszy przestępcom z wyróżnieniem transakcji kryptowalutowych. Oprogramowanie stworzone przez hakerów było początkowo używane do przechwytywania danych uwierzytelniających w systemach bankowych, ale z czasem rozrosło się w potężne narzędzie do atakowania komputerów na całym świecie. Służby nie mogą ukarać ich inaczej, bo Rosja nie zezwala na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Sankcję mają być sygnałem nie tylko dla nich, ale też każdej grupy cyberprzestępczej, która zdecyduje się na ingerowanie w bezpieczeństwo krajów.