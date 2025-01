Opony letnie, zimowe, a może kosmiczne? NASA przedstawia rewolucję

Mars od dawna budzi fascynację naukowców i miłośników kosmosu. Czwarta planeta od Słońca, z jej charakterystycznym czerwonym piaskiem i nierówną powierzchnią, pozostaje jednym z najtrudniejszych do eksploracji miejsc w Układzie Słonecznym.

Mimo wielu misji robotycznych, NASA zbadała jedynie 1% powierzchni Marsa. Aby sprostać wyzwaniom związanym z dalszą eksploracją, agencja przeprowadziła niedawno testy rewolucyjnych opon wykonanych z wykorzystaniem stopów z pamięcią kształtu. Taka technologia jest szczególnie ważna, jeśli przyjrzymy się bliżej kołom aktualnie stosowanym przez łaziki Curiosity i Perseverance. Niestety ostre kamienie i trudny teren sprawiają, że te są coraz bardziej zniszczone.

Nowe opony do misji marsjańskich

Opony opracowane w Centrum Badawczym NASA Glenn w Cleveland we współpracy z Goodyear Tire & Rubber, są przeznaczone do działania w ekstremalnych warunkach. Na Marsie, gdzie powierzchnia jest skalista i nierówna, wytrzymałość i elastyczność opon ma kluczowe znaczenie. Stopy z pamięcią kształtu, takie jak niklowo-tytanowe SMA, mogą powracać do pierwotnego kształtu po odkształceniu, co czyni je idealnym materiałem do zastosowania w oponach eksploracyjnych.

Przełom w badaniach nad oponami SMA miał miejsce dzięki przypadkowemu spotkaniu dwóch naukowców z NASA Glenn: dr. Santo Paduli II oraz mechanika Colina Creagera. W trakcie rozmowy Padula dowiedział się o problemach z deformacją stalowych opon w laboratorium SLOPE, symulującym warunki księżycowe i marsjańskie. Padula zaproponował wykorzystanie opracowywanego przez siebie stopu, co stało się początkiem współpracy nad nowymi oponami.

Jesienią 2024 roku zespół NASA przeprowadził testy innowacyjnych opon SMA w Mars Yard firmy Airbus w Wielkiej Brytanii. Testy obejmowały jazdę po stromych zboczach, piasku i skałach, a naukowcy monitorowali odkształcenia oraz stabilność opon. Wyniki przerosły oczekiwania — opony wykazały minimalne przesunięcia i świetnie radziły sobie na trudnym terenie.

Technologia SMA może mieć również inne zastosowania. Dr Padula planuje rozwój materiałów odpornych na ekstremalne warunki, takich jak ochrona habitatów przed mikrometeorytami na Księżycu i Marsie. To tylko początek rewolucji, która może umożliwić bezpieczniejszą i bardziej efektywną eksplorację kosmosu.