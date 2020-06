To oczywiście testowy obrazek, ale poniżej wkleję Wam też inne przykładowe zastosowania takich opisów:











Good Annotations to projekt w fazie beta, więc miejcie proszę wyrozumiałość. Jest przy nim jeszcze sporo do zrobienia, na przykład nie da się wprowadzić poprawki w literówce, backspace kasuje cały tekst wraz z obiektem do wprowadzania, brakuje też cofania zmian czy ich ponawiania. Nie przeszkadza to jednak zbytnio przy dodawaniu prostych kilku opisów do jednego czy dwóch obrazków. Poza tym warto już dziś dodać ten serwis do zakładek w przeglądarce, bo szykują się w nim spore zmiany, które zapowiadają całkiem udaną aplikację do tworzenia opisów już w niedługim czasie.