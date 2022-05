Można już odłożyć między bajki mit z zapchaną siecią Plusa. Zobaczcie jakie postępy zrobili w rok!

Do zerknięcia na poprzednie raporty Speedtest.pl, zachęcił mnie wynik Plusa w ostatnim raporcie za kwiecień, w którym to po raz pierwszy średnia prędkość pobieranych danych u tego operatora przekroczyła 40 Mb/s.

Dla właściwego zobrazowania, zobaczmy najpierw na wyniki za kwiecień 2021 roku:

T-Mobile na czele, zresztą tradycyjnie do dziś, ale z wynikiem na stałym poziomie około 44 Mb/s. Z kolei Plus mocno odstający od stawki, ze średnią prędkością pobieranych danych 28,8 Mb/s. Takie wyniki Plusa sprzed roku zazwyczaj komentowane były zapchaną siecią czy zastojem w rozbudowie infrastruktury.

Spójrzmy jednak teraz na wyniki za kwiecień 2022 rok:

Zaskakuje potrójnie - T-Mobile nadal na czele, ale z tym samym wynikiem, Play po raz pierwszy od lat wskakuje na drugie miejsce wyprzedzając Orange, a Plus przebija próg 40,6 Mb/s. Co oznacza, że poprawił swój wynik sprzed roku o prawie 12 Mb/s, przy zbliżonej liczbie testów.

Najlepiej Plus radzi sobie w północnej części Polski, wygrywając w największych miastach z wynikiem:

Gdańsk - 67 Mb/s przy średniej wszystkich operatorów 45,4 Mb/s

Szczecin - 48,8 Mb/s przy średniej 43,1 Mb/s

Bydgoszcz - 60,4 Mb/s przy średniej 45,2 Mb/s

Białystok - 47,8 Mb/s przy średniej 37,9 Mb/s

Najlepszy wynik należał też do Plusa w Lublinie - 42,8 Mb/s, ale nie odstawał już tak od średniej wynoszącej 41,7 Mb/s.

Rzecz jasna nie jest to nagły skok ze średniej w kwietniu’21 - 28,8 Mb/s do 40,6 Mb/s w kwietniu’22. Plus powoli osiągał ten poziom. W maju zeszłego roku było to 32,3 Mb/s, w czerwcu 34,8 Mb/s, w lipcu 33,7 Mb/s, w sierpniu 33,6 Mb/s, we wrześniu 34,6 Mb/s, w październiku 34 Mb/s, w listopadzie 33,7 Mb/s, w grudniu 34,8 Mb/s. Już systematyczny wzrost notował ten operator od stycznia tego roku: 34,9 Mb/s, luty: 35,6 Mb/s, marzec: 39,6 Mb/s, no i w kwietniu: 40,6 Mb/s.

Zdaje sobie oczywiście sprawę z czego to wynika, przede wszystkim jest to efekt wprowadzenia 5G, a tak duży skok w wynikach Plusa należy tłumaczyć odmienną technologią, którą zastosował w tym wdrożeniu.

Orange, Play i T-Mobile swoje 5G uruchomili w posiadanym pasmie 2100 MHz, wykorzystując do tego technologię dynamicznego współdzielenia tego pasma przez użytkowników sieci 4G i 5G - Dynamic Spectrum Sharing (DSS). Z kolei Plus wydzielił osobne pasmo 2600 MHz w technologii TDD dla użytkowników 5G, bez współdzielenia go z użytkownikami LTE.

Do tego Plus dysponuje aktualnie największym zasięgiem 5G w Polsce, obejmującym 19 mln osób w Polsce w 800 miejscowościach na ok. 3000 nadajników.

Pozostaje jeszcze kwestia, skąd taki wynik Play, który również mocno przyspieszył w ciągu tego roku? To można tłumaczyć ciągłą rozbudową sieci masztów przez tego operatora. To jednocześnie najmłodsza infrastruktura wśród operatorów, dzięki temu na znakomitej większości ich masztów zainstalowane są najnowsze technologie. Najwyraźniej udało się w końcu i temu operatorowi osiągnąć taki pułap liczby nadajników i ich zasięgu, by zacząć osiągać tak dobre wyniki, jak w ostatnich miesiącach.

