OpenAI zapowiada DALL-E 3, skorzystasz jak zapłacisz

DALL-E 3 pogłębia integrację z ChatGPT

DALL-E było jednym z pierwszych systemów generowania grafiki przy pomocy sztucznej inteligencji. Obecnie takich rozwiązań jest nieco więcej, ale bez wątpienia to właśnie produkt OpenAI jest jednym z najszybciej rozwijanych narzędzi. Trzecia wersja DALL-E zostanie udostępniona już w październiku, a wedle zapowiedzi jej twórców, skupi się przede wszystkim na lepszym odwzorowaniu oczekiwań użytkowników. Obecne systemu często pomijają pojedyncze słowa w zapytaniach o tworzenie konkretnej grafiki, które mogą mieć spore znaczenie dla efektu końcowego. DALL-E 3 ma sobie z tym radzić znacznie lepiej, dokładnie, słowo po słowie, odwzorowując w obrazie oczekiwania człowieka wynikające z zadanego polecenia.

To jednak nie jedyna zmiana, od teraz DALL-E 3 będzie też bezpośrednio współpracować z usługą ChatGPT, oznacza to możliwość generowania grafik w trakcie swojej "dyskusji" z generatywną sztuczną inteligencją. W ten sposób tworzenie konkretnych projektów czy planowanie kampanii można przeprowadzić znacznie szybciej, nie opuszczając okna przeglądarki. Przykłady zastosowania DALL-E 3 znajdziecie na dedykowanej stronie OpenAI, wraz z krótkim filmem pokazowym. Zła wiadomość jest taka, że DALL-E 3 będzie dostępny od października tylko w płatnej wersji ChatGPT Plus oraz Enterprise. Nie wiadomo kiedy model ten zostanie udostępniony szerszej publiczności.

Twórcy DALL-E 3 zwracają również uwagę, że w tej wersji wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia, które zablokują między innymi tworzenie brutalnych czy nienawistnych grafik, a także grafik dla dorosłych. Nie będzie można również poprosić modelu aby przygotował grafikę bazującą na obrazach/zdjęciach konkretnego artysty czy wręcz wykorzystał wizerunek jakiejś konkretnej osoby. Każdy artysta może też zgłosić przy pomocy odpowiedniego formularza, że nie chce aby jego grafiki były wykorzystywane do trenowania sztucznej inteligencji. OpenAI pracuje również nad narzędziami, które pozwolą w przyszłości wykryć, czy dana grafika jest dziełem człowieka czy sztucznej inteligencji, ale na takie rozwiązania musimy jeszcze poczekać.