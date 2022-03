Klimat się zmienia. To fakt i nie sposób z tym dyskutować. W parze ze zmianami idą niebezpieczeństwa związane z licznymi anomaliami, które skutkują klęskami żywiołowymi. Według badań ONZ co trzeci mieszkaniec Ziemi nie ma dostępu do systemu wczesnego ostrzegania. Organizacja postanowiła to zmienić. W przeciągu najbliższych kilku lat alerty mają objąć zasięgiem cały glob.

Ogólnoświatowe alerty mają dotrzeć do każdego mieszkańca Ziemi

Przedstawiciele ONZ ogłosili w tym tygodniu ambitne plany wprowadzenia programu wczesnego ostrzegania pogodowego o zakresie ogólnoświatowym. W wyniku ekstremalnych zmian klimatycznych setki tysięcy istnień ginie w obliczu różnego rodzaju klęsk żywiołowych. Gwałtowne burze, trzęsienia ziemi, fale tsunami czy zabójcze upały to zaledwie ułamek tego, z czym muszą zmagać się mieszkańcy najbardziej zagrożonych rejonów świata. Naukowcy z ONZ pokładają wiarę w technologii.

W Stanach Zjednoczonych powszechnie stosowane są ostrzegawcze wiadomości o silnych wiatrach czy skrajnych temperaturach. Również na naszym rodzimym podwórku zdążyliśmy się już przyzwyczaić do alertów RCB, które pomagają zabezpieczyć się przed skrajnymi warunkami pogodowymi. Niestety nie wszyscy mają dostęp do takich przywilejów. Z badań wynika, że jednymi z najbardziej zagrożonych rejonów są państwa wyspiarskie, które nie dysponują odpowiednią infrastrukturą ostrzegawczą. Równie przytłaczające są także dane pochodzące z Afryki. Aż 60% kontynentu nie jest objęte działaniem systemów wczesnego alarmowania. ONZ chce to zmienić. We współpracy ze Światową Organizacją Meteorologiczną ma powstać projekt, który w pięć lat ma zapewnić globalną technologię, mogąca przyczynić się do uratowania setek tysięcy żyć.

Według szacunków organizacji każde 800 milionów dolarów wydane na utrzymanie systemów pomaga uniknąć szkód sięgających 16 miliardów dolarów rocznie. Światowa Organizacja Meteorologiczna wezwała wspólnotę do zainwestowania 1,5 miliarda dolarów w inicjatywę wczesnego ostrzegania, a dokładne plany wprowadzenia systemu w życie zostaną zaprezentowane podczas listopadowej konferencji klimatycznej.

