Miło patrzeć, jak InPost się rozwija, nie tylko poszerzając sieć Paczkomatów, która urosła już do liczby 16 tysięcy, ale i usług towarzyszących procesowi odbioru i nadawania paczek. Wspomnę tylko o zdalnym otwieraniu skrytek w Paczkomatach czy o nadawaniu i zwrotach paczek wprost z aplikacji mobilnej InPost Mobile.

Ostatnio jednak InPost skrócił znacznie termin na odbieranie paczek z Paczkomatów do 48 godzin, w przypadku nie dotrzymania terminu paczki są zwracane do nadawcy. InPost wprawdzie tłumaczy to istniejącą sytuacją epidemiologiczną w kraju, niemniej dla części z odbiorców ten czas okazywał się czasem za krótki, więc spotkało się to z nieco krytycznymi komentarzami wśród nich.

Dziś z kolei, InPost zaskoczył wszystkich pozytywnym komunikatem w tym temacie, który oczekujący na paczki otrzymali w przesłanej wiadomości o treści:

Zostań w domu. Twoja paczka zaczeka. Alert RCB? Spokojnie, paczka zaczeka. Zostań w domu, a jeśli musisz wyjść na zewnątrz - uważaj na porywisty wiatr. Przedłużamy czas na odbiór Twojej paczki o dodatkowe 48h. Odbierz ją, kiedy pogoda się poprawi.

To oczywiście reakcja na alert RCB rozsyłany do rodaków w różnych częściach Polski, z ostrzeżeniem o silnych i porywistych wiatrach. InPost zgrabnie to wykorzystał, przedłużając teraz czas na odbiór paczek. To z pewnością pozytywnie zostanie odebrane przez klientów i wpłynie na postrzeganie marki i wizerunek firmy wśród klientów w naszym kraju. Brawa dla działu marketingu i całego InPostu.