OnePlus słucha użytkowników. Będą nowe wersje świetnego zegarka

OnePlus Watch 3 zbiera bardzo dobre recenzje, do których również się przychylam po kilku dniach spędzonych z tym zegarkiem. Nie oznacza to jednak, że nie ma wad. Większość zarzutów dotyczy dwóch kwestii, które producent zamierza poprawić.

Smart zegarki powoli stają się już takim samym standardem jak smartfony. Większość z nas docenia możliwości jakie dają, w tym np. dyskretne odbieranie powiadomień z telefonu czy możliwość wykonywania połączeń. Co więcej cały czas są rozwijane i zyskują nowe możliwości. Najpierw można było liczyć na pomiar tętna, teraz zegarek zmierzy natlenienie krwi, zrobi elektrokardiogram, a nawet sprawdzi kondycję naczyń krwionośnych. OnePlus idzie właśnie w tym kierunku, Watch 3 dodaje sporo nowych możliwości, ale przede wszystkim dostał dużą baterię, która czyni z niego interesujący produkt. Teraz trzeba tylko rozwiązać jeszcze dwa problemy.

Mniejszy model i łączność LTE

W pierwszych recenzjach OnePlus Watch 3 przewijają się przede wszystkim dwie wady nowego modelu. Po pierwsze jest on dostępny tylko w jednym rozmiarze - 47 mm, który dla wielu może wydawać się za duży. Sam zegarek jest też jednak bardzo ciężki, Fenix 7 w tym samym rozmiarze jest znacznie lżejszy i to niestety czasami potrafi przeszkadzać. Niestety OnePlus nie zdecydowało się też na wprowadzenie do sprzedaży w Europie wersji z modemem LTE i wsparciem dla eSIM. W przypadku zegarków z WearOS to bardzo przydatna funkcja. Wygląda jednak na to, że oba te błędy mogą zostać rozwiązane jeszcze w tym roku.

Serwis PULSE by Wearable w swoim płatnym newsletterze opublikował wywiad z szefem działu R&D w OnePlus - Dr. Leo Zhangiem. Odniósł się on w nim do najważniejszych problemów poruszonych przez recenzentów i obiecał, że część z nich może być rozwiązana jeszcze w tym roku. Wspomniał między innymi, że OnePlus zdaje sobie sprawę, że Watch 3 w rozmiarze 47 mm może być za duży np. dla kobiet. Dlatego jeszcze w tym roku powinien do sprzedaży trafić mniejszy model. Nie wiadomo jednak czy będzie to całkiem nowy zegarek, czy po prostu mniejsza wersja Watch 3.

Dr. Leo Zhang widzi też szansę na wprowadzenie do sprzedaży w Europie modelu z modemem LTE. Taka wersja jest dostępna w Chinach, więc to nie technologia jest problemem. Według Zhanga główną trudnością wprowadzenia takiego zegarka do Europy jest kwestia współpracy z poszczególnymi operatorami. Wygląda więc na to, że jest to kwestia podpisania kilku umów. Taka wersja z pewnością ucieszyłaby wielu użytkowników, więc pozostaje nam tylko czekać na pozytywny finał tych rozmów.

